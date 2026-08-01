به گزارش خبرنگار مهر، جمال شیبه پیش از ظهر شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: همزمان با ایام اربعین حسینی و حضور میلیونی عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) پایگاه‌های جمع‌آوری صدقات سفر و همچنین پایگاه‌های طرح اکرام ایتام و محسنین با حضور حبیب‌اله آسوده معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد کشور در مرزهای بین‌المللی شلمچه و چذابه و دیگر مسیرهای منتهی به تردد زائران مستقر شده‌اند.

وی با بیان اینکه اربعین حسینی فرصت بی‌بدیلی برای ترویج فرهنگ احسان و انفاق و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است افزود: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های کمیته امداد در این ایام جمع‌آوری صدقات سفر و نذورات و کمک‌های مردمی و هدایت هدفمند این مشارکت‌ها برای رفع مشکلات خانواده‌های نیازمند و ایتام تحت حمایت است.

مدیرکل کمیته امداد خوزستان تصریح کرد: کمیته امداد طی سال‌های اخیر تلاش کرده است از ظرفیت عظیم و معنوی اربعین برای توسعه فرهنگ نیکوکاری بهره بگیرد و با اجرای پویش نسیم حسینی مهر حسینی صدقات و نذورات زائران را به سرمایه‌ای ماندگار برای خدمت به محرومان تبدیل کند.

شیبه ادامه داد: در قالب این پویش کمک‌های زائران که با نیت سلامتی سفر و ادای نذر و مشارکت در امور خیر پرداخت می‌شود با اولویت برای تأمین نیازهای اساسی خانواده‌های تحت حمایت از جمله تهیه لوازم سرمایشی و نوشت‌افزار دانش‌آموزان و بسته‌های معیشتی و هزینه‌های درمان و سایر خدمات حمایتی در مناطق محروم استان هزینه خواهد شد.

وی با دعوت از زائران و خیران برای مشارکت در این حرکت خداپسندانه تأکید کرد: هر قدم زائر در مسیر عشق حسینی می‌تواند به نذر سلامتی و گره‌گشایی از زندگی یک خانواده نیازمند تبدیل شود و این جلوه‌ای زیبا از پیوند معنویت اربعین با خدمت به محرومان است.

مدیرکل کمیته امداد خوزستان در پایان راه‌های مشارکت در این پویش را تشریح کرد و گفت: هموطنان و زائران سخاوتمند می‌توانند کمک‌های خود را از طریق کد دستوری و شماره کارت‌های اعلام‌شده و یا با مراجعه حضوری به ادارات کمیته امداد و مراکز نیکوکاری در سراسر استان به دست نیازمندان برسانند.