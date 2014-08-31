به گزارش خبرنگار مهر، مردم قم در دوران کرمرضا پیریایی، استاندار پیشین واژه «آمایش سرزمین» را بسیار شنیدهاند. حتی زمانی گفته شد که سند آمایش سرزمین استان تکمیل شده و آماده اجرا است. موضوعی که از سوی مدیران کنون استانداری تائید نشد. با اینهمه به نظر میرسد سؤال اساسی بسیاری از مردم این باشد: «آمایش سرزمین چیست؟ »
«منظور از آمایش سرزمین، رسیدن به مطلوبترین توزیع ممکن جمعیت، توسط بهترین شکل توزیع فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی در پهنه سرزمین است.» این شاید بهترین جملهای باشد که برنامهریزان شهری و جغرافیدانان برای آمایش سرزمین ذکر کردهاند.
در فرهنگ لغات لاروس، آمایش چنین تعریف شده است: «بهترین نوع توزیع جغرافیایی فعالیتهای اقتصادی با توجه به منابع طبیعی و انسانی.» فرهنگ اقتصاد و امور اقتصادی ـ اجتماعی معاصر، تعریف آمایش را به شکل دیگری ارائه کرده است: «سیاستی که در یک چارچوب جغرافیایی معین در پی بهترین توزیع ممکن جمعیت بر حسب منابع طبیعی و فعالیتهای اقتصادی است.»
آمایش سرزمین امری است که در برنامههای توسعه استان تاکنون به طور جدی به آن پرداخته نشده و یا لااقل نمودهای خود را نشان نداده است. مثالهای زیادی میتوان برای اثبات این موضوع مطرح کرد. مثلاً اینکه استان ما یک استان گرم و خشک است اما صنعتی مانند فولاد که بیشترین آب را نیاز دارد به آن وارد شده که با وجود هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری با 25 درصد ظرفیت کار میکند. یا اینکه کاربریهای خدماتی و تجاری که میتواند برای گردشگر جذاب باشد، در نقاطی از شهر پراکنده شده که چندان محل عبور زائر محسوب نمیشود. یا اینکه صنایع آلوده کننده و مشاغل مزاحم در میان محل زندگی مردم قرار دارد.
بر این دامنه میتوان واقعیتهای دیگری افزود که همه نشان از عدم تعادل در توسعه منطقهای دارد و ضرورت توسعه متوازن و نگاه آمایشی به پهنه سرزمین را صدچندان میکند. نمیشود برنامه توسعهای را بدون دید سرزمینی پیش برد. در واقع آمایش سرزمین بازتاب سرزمینی توسعه بلند مدت استان است. نگرش آمایشی به ما کمک میکند تا بتوانیم از وسعت و پهنای سرزمین در راستای توسعه بلندمدت بهره برداری کنیم.
مسئله آمایش سرزمین در زمینههای مختلف صنعتی، کشاورزی، فرهنگی، آموزشی و ... دخالت دارد به نوعی که هر فعالیتی باید بر اساس واقعیتهای آمایشی شکل بگیرد.
دیدگاه زیست محیطی در آمایش سرزمین
اگر در نگاه صنعتی، مسئله تولید ثروت و توسعه آنی در آمایش سرزمین اصل قرار داده میشد، در نگاه «پسا صنعتی» مهمترین مسئله در آمایش سرزمین باید و نبایدهای زیست محیطی است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست قم در گفتگو با مهر با اشاره به تعریف آمایش سرزمین گفت: هدف از آمایش سرزمین، سازماندهی مجموعه شرایط موجود به منظور بهرهوری مطلوب از سرزمین در چارچوب منافع ملی است.
وی افزود: آمایش سرزمین، به عنوان ابزار اصلی برنامهریزی و تصمیمگیریهای منطقهای و ملی، واجد خصوصیاتی چون جامعنگری، دوراندیشی، کلگرایی و کیفیتگرایی است که میتواند امکان سازماندهی فضای استان و توزیع بهینه جمعیت و فعالیت در یک سرزمین را فراهم کند.
محمودعلی رکنی ادامه داد: جامعنگری و پرهیز از برنامهریزی بخشی و پذیرش توزیع برنامهریزی در سطوح میانی به بخشهای مختلف مهمترین ویژگی آمایش سرزمین است. یعنی بعد از آمایش سرزمین، نگاه به شدت تمرکزگرا باید حذف شود و به الزامات آمایش سرزمین تن داده شود.
وی با اشاره به ضرورت توجه به به این مسئله گفت: بسیاری از چالشهایی که امروز در استان دیده میشود به خاطر عدم توجه به آمایش سرزمین است. اگر توسعه استان با توجه به سند آمایش سرزمین باشد، بسیاری از تضادها در امکانات و ظرفیتها به وجود نمیآید.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم با اشاره به مراحل تهیه سند آمایش سرزمین ابراز داشت: باید ابتدا قابلیتهای سرزمین تبیین شود و سپس بر اساس این قابلیتها جانماییهای درست را تعریف کنیم. وی با اشاره به ناقص بودن طرح آمایش سرزمین استان قم گفت: این طرح در آینده کامل خواهد شد اما نکته مهم عملی کردن آن است که به زمان نیاز دارد.
وی با اشاره به شکلگیری جانماییهای ناهمگون در کاربریهای مختلف در سطح استان افزود: نمیشود انتظار داشت یک شبه این طرح تحولی در استان ایجاد کند اما اگر جدی گرفته شود آینده خوبی خواهد داشت.
سند عملی نبود؛ در حال اصلاح هستیم
معاون برنامهریزی استانداری قم هم ناقص بودن سند آمایش سرزمین استان قم را تائید میکند. وی با اشاره به اینکه این سند در معاونت برنامهریزی در حال تهیه است و هنوز کامل نشده گفت: هیچ کس در ضرورت اهمیت به آمایش سرزمین تردیدی ندارد منتهی ما میخواهیم این کار را به مرحله عمل برسانیم و بنا نداریم فقط حرفش را بزنیم.
سید حسن رضوی با اشاره به اینکه در سطح کشور مباحث آمایش عملیاتی نشده است خاطرنشان کرد: آن چیزی که در دنیا مطرح است این است که به این مقوله باید از نگاه سنتی و کالبدی خارج شده و به واقعیتهای مکانی و متکی بر برنامهریزی وصل شود.
وی با اشاره به اینکه استانداری قم تلاش میکند این سند را طوری تعریف کند که اجرایی باشد افزود: در سطح ملی هم در برنامه ششم توسعه به این مسئله اشاره شده است.
معاون برنامهریزی استانداری قم با اشاره به به وجود آمدن تیمی برای تکمیل این سند و اصلاح برخی اقدامات انجام شده اظهار داشت: تغییر نگرش صورت گرفته منطبق با واقعیتهای موجود در استان است.
وی ادامه داد: تفاهم نامهای با مجمع تشخیص مصلحت نظام برای استفاده از ظرفیت کارشناسی مجمع نیز امضا شده تا این کار به طور کامل به کارشناسان واگذار شود.
رضوی گفت: تیم کارشناسی قوی از اساتید دانشگاههای قم و کارشناسان مجمع برای این سند برنامه اصلاحی دارند و قرار است این سند را با شرایط موجود و سند ملی انطباق دهند.
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