به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در جمع خبرنگاران با اشاره به ایجاد شرایط مناسب برای ساکنان اطراف فرودگاه مهرآباد، گفت: از دو ماه آینده پروازهای 12 شب تا 5 صبح فرودگاه مهرآباد متوقف می‌شود.

وی با بیان اینکه این پروازها منجر به آلودگی صوتی و مشکلاتی برای ساکنان این مناطق می‌شود، گفت: این اقدام در جهت رفاه ساکنان محله های اطراف مهرآباد از دو ماه دیگر اجرایی خواهد شد.

آخوندی با اشاره به اینکه تمامی پروازهای حجم امسال از فرودگاه امام خمینی(ره) انجام می‌شود، گفت: فرودگاه مهرآباد فقط برای پروازهای داخلی خواهد بود.

وی با بیان اینکه فرودگاه مهرآباد یکی از مهمترین فرودگاه های کشور است، گفت: با توجه به امنیت تهران برای پروازهای داخلی نیاز به یک فرودگاه قابل دسترس هستیم، بنابراین باید کیفیت این فرودگاه مورد توجه قرار گیرد، ضمن آنکه ارتباط فرودگاه با شهر و کنترل ترافیک آن بسیار اهمیت دارد.

آخوندی با تاکید بر افزایش کیفیت ترمینال‌ها، اپرون، باندهای پروازی ایرساید، اظهار داشت: هر هفته موضوعات فرودگاه مهرآباد را از مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور پیگیری می‌کند و در این مدت هم گشایش زیادی در فرودگاه شده است، مانند کاهش کنترل بار مسافر در ابتدای ترمینال که موجب اتلاف وقت مسافران می‌شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت سرمایه گذاری در سیستم برج و کنترل مراقبت و سیستم‌های راداری، افزود: نیاز به سرمایه گذاری 250 میلیون دلاری در فرودگاه مهرآباد داریم.

وی با تاکید بر برقراری ارتباط بین شبکه ای فرودگاهی، گفت: باید بین فرودگاه مهرآباد و فرودگاه امام خمینی(ره) و فرودگاه پیام در کرج ارتباط ریلی برقرار شود که در این صورت همکاری بین شهرداری، سیستم مترو و راه آهن در حال انجام است.

این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به توسعه باند در صنعت هوایی، اظهارداشت: ایجاد بندر خشک در فرودگاه امام خمینی(ره) پیش بینی شده است تا بتوانیم بین 4 شقوق حمل و نقل ارتباط برقرار کنیم.

وی با اشاره به اینکه اپرون غربی هم در دست اجرا است، بیان کرد: تاکید کردم که باندهای فرودگاه امام خمینی(ره) مورد توجه قرار گیرد و همچنین تمام ترمینال های مهرآباد را مورد بهسازی قرار دهند.