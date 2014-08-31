به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ایلخانی در مراسم افتتاح اپرون شرقی و تاکسی وی در فرودگاه مهرآباد اظهار داشت: این فرودگاه با عمر 73 سال قدیمی ترین فرودگاه کشور است و در حال حاضر در سطوح پروازی و عوامل پروازی نیاز به سرمایه گذاری و بازسازی دارد.

وی با اشاره به اینکه در مجموعه پایانه های مسافری هم نیاز به سرمایه گذاری داریم، افزود: این فرودگاه دو باند پروازی به طول 4 کیلومتر دارد که برای نشست و برخاست همزمان هواپیماها استاندارد نیست و ما مجبوریم همیشه یک باند را نگه داریم، بنابراین نیاز شدیدی به بازسازی اپرون غربی و باند هواپیما داریم.

مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور با بیان اینکه 75 هزار متر مربع پایانه در مهرآباد داریم، اظهارداشت: یک قدیمی ترین پایانه این فرودگاه است که در سال 1938 میلادی توسط یک شرکت سوئدی ساخته شد. گرچه از نظر ساخت این ترمینال مناسب است اما باید در قالب طرح جامع تمام شش پایانه مسافری بازسازی شود.

وی تصریح کرد: فرودگاه مهرآباد با بیش از 310 نشست و برخاست و پیش بینی جابه جایی 14 میلیون مسافر در سال 93، 30 درصد از جابه جایی مسافری را در بخش هوایی به خود اختصاص داده است.

ایلخانی با اشاره به اینکه در بخش عوامل پروازی و پایانه ها سرمایه گذاران بخش خصوصی اعلام آمادگی کرده اند، گفت: طرح جامع این موضوع طراحی شده و به تصویب رسیده است و در چند روز آینده جذب سرمایه گذار انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور با تاکید بر اینکه تمام پروازهای حج تمتع از این فرودگاه به فرودگاه مهرآباد منتقل شده است، گفت: این موضوع منجر به این می‌شود که سه پایانه مهرآباد که در اختیار حجاج قرار گرفته بود را برای پروازهای داخلی در اختیار بگیرد.

ایلخانی افزود: بهسازی و بازسازی شش پایانه مهرآباد به ما این اجازه را می‌دهد که تا آماده شدن فاز دو فرودگاه امام خمینی(ره) 22 میلیون مسافر در این فرودگاه جابه جا شوند.

وی تصریح کرد: پس از آماده شدن فاز 2 فرودگاه امام خمینی (ره) 10 میلیون مسافر به آن فرودگاه منتقل می‌شوند و مهرآباد با ظرفیت 10 میلیون مسافر به کار خود ادامه می‌دهد.

وی با بیان اینکه اپرون شرقی و تاکسی وی به مساحت 270 هزار متر مربع بازسازی شده است، بیان کرد: اپرون به مساحت 11 هزار متر مربع و 250 میلیارد ریال از محل درآمدهای شرکت و در مدت 18 ماه ساخته شد.