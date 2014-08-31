به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در مراسم افتتاح اپرون شرقی و «تاکسی وی» فرودگاه مهرآباد با بیان اینکه صنعت هوانوردی ایران در آماج رقابت‌های بین المللی و تحریم قرار دارد، گفت: با وجود بیشترین فشاری که تحریم‌ها بر صنعت حمل و نقل هوایی داشته است اما همکاران ما در این صنعت با سربلندی توانستند آن را سرپا نگه دارند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه هرچند سهم هوانوردی در مجموع حمل و نقل کمتر از 5 درصد است اما اهمیت آن بسیار زیاد است، افزود: با وجود تمام تلاش‌ها اما مردم ایران شایسته یک صنعت هوانوردی بسیار پیشرفته تر هستند و ما باید برای ارتقای سطح این صنعت تلاش کنیم.

وی با تاکید بر اینکه علیرغم فشارهای بین المللی در 5 ماهه ابتدای امسال نشست و برخاست هواپیماهای مسافربری 10 درصد و برای 17 درصد رشد داشته است، گفت: ما در فرودگاه‌های مختلف طرح‌های توسعه ای داریم و اینها به هیچوجه متوقف نخواهند شد.

آخوندی تصریح کرد: خوشبختانه با فراهم شدن شرایط بهتر در سطح بین المللی و توجه این دولت به جذب سرمایه گذار، امیدواریم بتوانیم بخش خصوصی را برای این صنعت جذب کنیم.

وی با تاکید بر اینکه صنعت هوایی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین در حوزه زیرساخت است، بیان کرد: جابه جایی مسافر در فرودگاه امام خمینی (ره) باید به 10 برابر ظرفیت فعلی برسد، زیرا در حال حاضر سالانه 5 میلیون مسافر در این فرودگاه جابه جا می‌شوند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در حال حاضر 145 فروند هواپیمای فعال در کشور داریم که باید به 50 فروند برسد، افزود: موقعیت جغرافیایی ایران به شکلی است که امکان عبور هواپیماها فراهم است که بر این اساس، در چند ماه گذشته پروازهای عبوری به دو برابر رسیده و ما رکورد 900 پرواز را در 24 ساعت داشته ایم.

وی با تاکید بر اینکه آسمان ایران یکی از امن ترین فضاهای هوایی در منطقه است، گفت: برای افزایش ایمنی و پروازهای هوایی راه‌های هوایی جدیدی با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دستگاه های نظامی ایجاد کردیم که می تواند پروازهای عبوری را به بیش از این رقم هم برساند.

آخوندی با بیان اینکه فرودگاه مهرآباد یکی از مهمترین فرودگاه های کشور است، گفت: با توجه به امنیت تهران برای پروازهای داخلی نیاز به یک فرودگاه قابل دسترس هستیم، بنابراین باید کیفیت این فرودگاه مورد توجه قرار گیرد، ضمن آنکه ارتباط فرودگاه با شهر و کنترل ترافیک آن بسیار اهمیت دارد.

وی با تاکید بر افزایش کیفیت ترمینال‌ها، اپرون، باندهای پروازی ایرساید، اظهار داشت: هر هفته موضوعات فرودگاه مهرآباد را از مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور پیگیری می‌کند و در این مدت هم گشایش زیادی در فرودگاه شده است، مانند کاهش کنترل بار مسافر در ابتدای ترمینال که موجب اتلاف وقت مسافران می‌شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت سرمایه گذاری در سیستم برج و کنترل مراقبت و سیستم‌های راداری، افزود: نیاز به سرمایه گذاری 250 میلیون دلاری در فرودگاه مهرآباد داریم.

وی با تاکید بر برقراری ارتباط بین شبکه ای فرودگاهی، گفت: باید بین فرودگاه مهرآباد و فرودگاه امام خمینی(ره) و فرودگاه پیام در کرج ارتباط ریلی برقرار شود که در این صورت همکاری بین شهرداری، سیستم مترو و راه آهن در حال انجام است.

این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به توسعه باند در صنعت هوایی، اظهارداشت: ایجاد بندر خشک در فرودگاه امام خمینی(ره) پیش بینی شده است تا بتوانیم بین 4 شقوق حمل و نقل ارتباط برقرار کنیم.

وی با اشاره به اینکه اپرون غربی هم در دست اجرا است، بیان کرد: تاکید کردم که باندهای فرودگاه امام خمینی(ره) مورد توجه قرار گیرد و همچنین تمام ترمینال های مهرآباد را مورد بهسازی قرار دهند.

آخوندی با اشاره به اینکه تمامی پروازهای حجم امسال از فرودگاه امام خمینی(ره) انجام می‌شود، گفت: فرودگاه مهرآباد فقط برای پروازهای داخلی خواهد بود.