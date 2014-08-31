غزه توانست به خواست خدا و عزم راسخ فرزندان جنگ را با پیروزی به پابان ببرد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل بیانیه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به مناسبت پیروزی مقاومت فلسطین در غزه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ» (محمد/۷)

جهان از دو ماه پیش، شاهد جنگ بزرگ دشمن صهیونیستی علیه ملت مظلوم فلسطین بود که با هدف شکست مقاومت اسلامی در غزه قهرمان و در نتیجه، رفع مسئله فلسطین انجام گرفت. این در حالی است که دشمن صهیونیستی در این تجاوز آشکار، با حمایت دشمنان اسلام، قدرت های استکباری و در رأس آنها آمریکا، همه قوانین بین المللی و ارزشهای انسانی را زیر پا گذاشت. آمریکا نیز از گذشته تا کنون همواره این رژیم غاصب را به هر شکل ممکن حمایت کرده است تا این رژیم در مقابل چشم جهانیان، شنیع ترین شکل جنایات و کشتارها را علیه مردم پایدار غزه انجام دهد.

همه این جنایات در میان سکوت مؤسساتی با نام حقوق بشر و سازمان ملل متحد انجام گرفت که مانند عادت گذشته شان، جنایات رژیم صهیونیستی، حملات هوایی شبانه روزی این رژیم به غزه و اقدامات وحشیانه در زمینه محاصره، بمباران محلات مسکونی و کشتار زنان و کودکان بی گناه را به دست فراموشی سپرده اند.

اما با وجود همه وحشیگری های رژیم غاصب صهیونیستی، غزه قهرمان توانست به خواست خداوند متعال و با عزم راسخ فرزندان غیور و شجاع فلسطین، طی ۵۱ روز پایداری و تقدیم ۲۱۴۶ شهید و هزاران نفر مجروح، این جنگ بزرگ را با پیروزی بر این دشمن خونخوار و به زانو در آوردن آن در مقابل خواسته های مقاومت فلسطین به پایان برساند. همین پیروزی موجب شد تا ارتش شکست خورده رژیم صهیونیستی مجبور به عقب نشینی شده و به شکست مفتضحانه خود در تحقق اهدافشان در برابر مقاومت اسلامی اعتراف کند.

مردم پایدار غزه نیز در این جنگ خونبار به جهانیان ثابت کردند که مقاومت تنها راه برای تحقق خواسته های مشروع و قانونی خود، بازگرداندن حقوق تاریخی از دست رفته ملت فلسطین، رهایی از این محاصره ظالمانه و برپایی دولت مستقل فلسطین در تمام این سرزمین به پایتختی قدس شریف است. آنان ثابت کردند که این حقوق جز با مقاومت و نیروی ایمان و سلاح بازگرداندنی نیست و این چیزی است که رهبر جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت الله خامنه ای (حفظه الله) در مناسبت های بسیار به ویژه در روزهای اخیر بر آن تأکید داشته اند.

در پایان، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی صمیمانه ترین تبریکات را به مناسبت این پیروزی بزرگ، به همه آزادگان جهان، امت اسلامی، ملت مقاوم فلسطین و غزه قهرمان و رهبران و فرماندهان فلسطینی به ویژه دو جنبش حماس و جهاد اسلامی تقدیم می دارد و از رهبران کشورهای عربی واسلامی و علمای امت می خواهد که به سرعت نقش پیشتازانه خود را برای بازسازی مکان های تخریب شده به دست صهیونیسم تجاوزگر ایفا کرده و کمک ها و حمایت های مالی خود را به خانواده شهدا و مجروحان غزه قهرمان -که فرزندانش را برای آزادی قدس شریف تربیت کرده است - ارسال نمایند.

وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ