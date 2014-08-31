تیم ملی والیبال مقابل ایتالیا پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های ملی والیبال ایران و ایتالیا در چارچوب رقابتهای قهرمانی جهانی لهستان از ساعت 15:40 امروز یکشنبه دیدار خود را آغاز کردند که در پایان ست سوم تیم کشورمان از حریف خود 2 بر یک پیش افتاده است.

تیم ایران در شروع بازی با ترکیب معروف، موسوی، غفور، غلامی، قائمی، میرزاجانپور و فرهاد ظریف به میدان رفت. در تیم ایتالیا هم تراویکا، کوار، زایتسف، بوتی، بیرارلی و پارودی از ابتدا در ارنج اصلی قرار گرفتند.

تیم ایران بازی را بهتر از ایتالیا شروع کرد. بازیکنان کشورمان در خط حمله به خوبی مدافعان حریف را پشت سر گذاشتند و در دریافت‌ها نیز شرایط خوبی را داشتند. برتری 8 بر 5 شاگردان کواچ در وقت اول استراحت فنی نشان از برتری‌های تیم کشورمان داشت. ضمن اینکه پوئن سرویسی که تیم ایران از حریف گرفته بود هم از شرایط خوب تیم ملی در زدن سرویس داشت.

بعد از وقت اول استراحت فنی تیم کشورمان چند امتیاز گرفت و حتی 13 بر 8 از حریف قدرتمند خود پیش افتاد اما ایتالیا با دو امتیاز متوالی خود را به ایران نزدیک کرد. معروف پس از آن از کناره‌های آنتن به خوبی استفاده کرد تا دفاع حریف باز شود. یک دفاع عالی از موسوی هم اعتماد به نفس بازیکنان کشورمان را دو چندان کرد. تیم کشورمان وقت دوم استراحت فنی این ست را 16 بر 11 به سود خود پایان داد.

بازی خوب تیم ایران به خصوص در دفاع روی تور باعث شده بود ایتالیایی ها در خط حمله کارایی خود را از دست بدهند و تغییرات مائورو بروتو سرمربی ایتالیا هم کارایی لازم را نداشت. تیم ایتالیا که هم در سرویس و هم در دفاع عقب زمین پر اشتباه بازی می‌کرد ست نخست را با حساب 25 بر 16 به ایران واگذار کرد.

در ست دوم نیز دو تیم کار را نزدیک پی گرفتند. ایران در امتیازهای اولیه از حریف پیش بود اما ایتالیا روی دو اشتباه از تیم کشورمان 5 بر 4 پیشی گرفت. این روند تا امتیاز 6 بر 5 ادامه داشت اما شاگردان کواچ در امتیاز 7 به حریف رسیدند و با اشتباه حریف ایران وقت اول استراحت فنی را 8 بر 7 به سود خود ثبت کرد.

ایران تا امتیاز 12 برتری یک امتیازی خود را بر ایتالیا روی تابلو امتیازات ثبت کرد اما پس از آن سرویس‌ها و دفاع های خوب حریف باعث شد شرایط تغییر کند و ایتالیا از ایران پیشی بگیرد تا جایی که در وقت دوم استراحت فنی این لاجوردیپوشان بودند که 16 بر 14 پیش افتادند.

در ادامه کار اشتباهات تیم ایران افزایش یافت و این نشان از تحت فشار قرار گرفتن بازیکنان کشورمان توسط یاران حریف بود. ایتالیا برتری 18 بر 14 را هم رقم زد. پس از آن ایران دو امتیاز متوالی گرفت اما بار دیگر این ایتالیا بود که فاصله را افزایش داد و ست دوم را با وجود تلاش بازیکنان کشورمان در آخرین لحظات 25 بر 23 از آن خود کرد.

در ست چهارم هر دو تیم با احتیاط کار را پی گرفتند و کاملا برابر پیش رفتند. هر امتیازی که یک تیم می‌گرفت با امتیازگیری حریف همراه می شد. استراحت فنی نخست این ست ایران 8 بر 7 به سود خود ثبت کرد. دو تیم تا امتیاز 10 برابر پیش رفتند تا اینکه میرزاجانپور در منطقه چهار ایران دفاع شد تا حریف 11 بر 10 پیش بیفتد. این روند ادامه پیدا کرد تا اینکه میرزاجانپور بار دیگر توپ خود را به بیرون زد و فاصله دو تیم به دو امتیاز رسید. ایتالیا وقت دوم استراحت فنی را 16 بر 14 به نام خود ثبت کرد.

میرزاجانپور سومین اشتباه خود را هم مرتکب شد تا اینکه کواچ وی را بیرون کشید و عبادی‌پور را به میدان فرستاد. ایران با سرویس‌های خوب قائمی دریافت‌های اول حریف را مختل کرد و در امتیاز 19 با ایتالیا برابر شد که سرمربی ایتالیا وادار به دریافت تایم اوت شد. در ادامه کار کواچ دو تغییر در تیم ایران ایجاد کرد تا تیم کشورمان 22 بر 20 پیش بیفتد. بازی خوب ایران ادامه یافت تا اینکه تیم کشورمان این ست را 25 را 21 برنده شد تا در مجموع 2 بر یک از ایتالیا پیشی بگیرد.

در ست چهارم تیم ابتدا تیم ایتالیا بود که 3 بر یک پیش افتاد و فاصله دو امتیازی خود را حفظ کرد اما ایران در امتیاز هفتم به حریف رسید. ایتالیا امتیاز هشتم را گرفت تا وقت اول استراحت فنی را به سود خود ثبت کند. ایران در امتیاز یازدهم به ایتالیا رسید تا مانع پیشروی حریف شود. دو امتیاز متوالی که ایران از دفاع روی تور کسب کرد باعث شد تا بروتو تقاضای تایم اوت کند.

تیم کشورمان که بر بازی مسلط شده بود وقت دوم استراحت فنی را 16 بر 13 به سود خود ثبت کرد. بازیکنان ایران دو امتیاز دیگر هم گرفتند تا 18 بر 13 پیش بیفتند و این اختلاف سرمربی ایتالیا را مجاب درخواست تایم اوت کرد. بعد از این تایم اوت حریف دو امتیاز متوالی گرفت و فاصله را کاهش داد با این حال بازیکنان کشورمان توانستند در لحظات حساس تمرکز خود را حفظ کنند و این ست را هم 25 بر 22 به سود خود خاتمه داد تا این بازی بزرگ را به سود خود خاتمه دهد.