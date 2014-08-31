به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یوسفی ظهر یکشنبه در نشست مسئولان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اظهار داشت: تلاش های بسیار زیادی برای توسعه پارس جنوبی صورت گرفته و وزیر نفت نیز تاکید بسیار زیادی بر این مهم دارند.

وی ادامه داد: پشتیبانی از طرح های توسعه ای پارس جنوبی مهمترین رسالت سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس است و با تلاش های صورت گرفته، همه امکانات برای راه اندازی فازهای دارای اولویت نخست بسیج شده است.

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با بیان اینکه پیشرفت پروژه‌ها بر اساس برنامه ریزی قبلی در حال انجام است، افزود: حدود 100 میلیون متر مکعب به ظرفیت تولید و تصفیه گاز در منطقه افزوده می‌شود.

افزایش 19 درصدی میزان صادرات از گمرک منطقه ویژه پارس

وی از افزایش 19 درصدی میزان صادرات از گمرک منطقه ویژه پارس طی پنج ماهه نخست امسال خبر داد و اضافه کرد: در سال گذشته 14 میلیارد و 357 میلیون دلارمیعانات گازی و محصولات غیر نفتی از گمرک این منطقه صادر شد.

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ادامه داد: ارزش صادرات غیر نفتی در سال گذشته 5 میلیارد و 759 میلیون دلار بود.

وی تصریح کرد: در پنج ماهه نخست سال جاری محصولات غیر نفتی و میعانات گازی به ارزش 6 میلیارد و 953 میلیون و 922 هزار و 359 دلار به خارج از کشور صادر شده است.