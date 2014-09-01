کریمیان رئیس و آجرلو نایب رئیس هیات مدیره شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه تراکتورسازی تبریز، در این جلسه که با حضور ابراهیمی رئیس مجمع گروه تراکتورسازی برگزار شد از زحمات چندین ساله غفور کارگری و محمدجواد دلفکار تقدیر و قدردانی شد و افراد ذیل بعنوان اعضای جدید هیئت مدیره باشگاه تراکتورسازی انتخاب شدند:



* غلام عسگر کریمیان (رئیس هیات مدیره)

* مصطفی آجرلو (نایب رییس)

* دارا غزنوی (عضو)

* هادی بابایی (عضو)

* یوسف الهی شکیب (عضو)

* سعید عباسی (عضو هیات مدیره و قائم مقام باشگاه)

* جمشید نظمی ادیب (عضو هیات مدیره و مدیرعامل باشگاه)