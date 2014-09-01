به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه تراکتورسازی تبریز، در این جلسه که با حضور ابراهیمی رئیس مجمع گروه تراکتورسازی برگزار شد از زحمات چندین ساله غفور کارگری و محمدجواد دلفکار تقدیر و قدردانی شد و افراد ذیل بعنوان اعضای جدید هیئت مدیره باشگاه تراکتورسازی انتخاب شدند:
* غلام عسگر کریمیان (رئیس هیات مدیره)
* مصطفی آجرلو (نایب رییس)
* دارا غزنوی (عضو)
* هادی بابایی (عضو)
* یوسف الهی شکیب (عضو)
* سعید عباسی (عضو هیات مدیره و قائم مقام باشگاه)
* جمشید نظمی ادیب (عضو هیات مدیره و مدیرعامل باشگاه)
معرفی هیات مدیره جدید تراکتورسازی؛
کریمیان رئیس و آجرلو نایب رئیس هیات مدیره شدند
اعضای قبلی و جدید هیات مدیره باشگاه تراکتورسازی دور هم جمع شدند تا نخستین جلسه هیات مدیره با اعضای جدید را برگزار کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه تراکتورسازی تبریز، در این جلسه که با حضور ابراهیمی رئیس مجمع گروه تراکتورسازی برگزار شد از زحمات چندین ساله غفور کارگری و محمدجواد دلفکار تقدیر و قدردانی شد و افراد ذیل بعنوان اعضای جدید هیئت مدیره باشگاه تراکتورسازی انتخاب شدند:
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