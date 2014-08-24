تراکتورسازی با برد صبا موقتا صدرنشین شد/ نخستین برد تیم جلالی برابر نفت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز یکشنبه با برگزاری دو مسابقه در شهرهای تبریز و کرج آغاز شد که با برتری دو تیم میزبان تراکتورسازی و سایپا البرز همراه شد.

در تبریز تیم تراکتورسازی با درخشش ادینیو، شکست 2 بر یک در پایان نیمه نخست مقابل صبای قم را با پیروزی 4 بر 2 عوض کرد و با کسب 3 امتیاز این دیدار با 10 امتیاز موقتا به صدرجدول رده‌بندی این مسابقات صعود کرد. صبا هم با همان 8 امتیاز قبلی به رده هفتم سقوط کرد.

در این بازی که در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار شد، لوسیانو ادینیو (43 و 71)، محسن دلیر (49) و محمد ایران‌پوریان (4+90 - پنالتی) برای تراکتورسازی و احمد حسن‌زاده (16) و ایوب کلانتری (41- پنالتی) برای صبای قم گل زدند.

همچنین در ورزشگاه انقلاب کرج، تیم فوتبال سایپا البرز شکست یک بر صفر برابر نفت تهران را با پیروزی 2 بر یک عوض کرد تا نخستین پیروزی خود در چهاردهمین دوره لیگ برتر را جشن بگیرد. پوریا نزهتی (66) و علی زینالی (81) برای سایپا و علی قربانی (55) برای نفت در این بازی گل زدند.

با این پیروزی تیم سایپا که هدایت آن برعهده مجید جلالی است، 6 امتیازی شد و به رده هشتم صعود کرد. نفت تهران هم با همان 8 امتیاز قبلی به رده هفتم سقوط کرد.

برنامه سایر دیدارهای هفته پنجم لیگ برتر به شرح زیر است:

یکشنبه - 02/06/93

* سپاهان اصفهان - فولاد خوزستان (صفر - صفر تا پایان نیمه نخست)

* پیکان تهران - استقلال تهران (یک بر صفر به سود استقلال تا دقیقه 40)

* صنعتی خوزستان - ذوب‌آهن اصفهان (صفر بر صفر تا دقیقه 40)

* نفت مسجدسلیمان - گسترش فولاد تبریز (صفر بر صفر تا دقیقه 40)

دوشنبه - 03/06/93

* راه‌آهن تهران - ملوان بندرانزلی، ساعت 18، ورزشگاه اکباتان تهران

* پرسپولیس - پدیده مشهد، ساعت 19:10، ورزشگاه آزادی تهران

جدول رده‌بندی لیگ برتر:

1- تراکتورسازی تبریز 10 امتیاز (یک بازی بیشتر)

2- سپاهان اصفهان 9 امتیاز

3- فولاد خوزستان 9 امتیاز

4- استقلال تهران 9 امتیاز

5- پدیده مشهد 8 امتیاز

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14- پیکان تهران 2 امتیاز

15- نفت مسجد سلیمان 2 امتیاز

16- صنعتی خوزستان یک امتیاز