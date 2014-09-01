به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق صالحی منش در جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان قم که در تالار امام رضا (ع) استانداری برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به اهمیت حیاتی منابع آبی و خاکی، بر ضرورت حراست از این منابع با ارزش خدادادی تاکید کرد.

وی با اشاره به مصرف بالای آب در بخش کشاورزی، ‌ کاهش سطح سفره‌های آب زیرزمینی را از مهم‌ترین دغدغه‌های مسئولین دانست و افزود: ‌ اگر این روند ادامه پیدا کند در سالهای آتی با فاجعه زیست محیطی در استان روبرو خواهیم بود.

استاندار قم با تاکید بر تغییر الگوی کشت به عنوان راهکاری موثر برای مقابله با بحران کم آبی تصریح کرد: سیاست گذاری مسئولان استان باید در راستای جلوگیری از کاشت بیشتر محصولات زراعی و تلاش برای تبدیل زمین‌های زراعی به باغ‌ها و محصولات کم آب بر باشد.

وی برداشت غیرمجاز از چاه‌های آب عمیق را به عنوان یک چالش مهم مورد توجه قرار داد و با تاکید بر ضرورت نظارت جدی بر این مساله در استان افزود: ‌تنها راه کنترل و مدیریت برداشت استفاده از کنتور هوشمند آب و برق است.

حجت الاسلام صالحی منش اضافه کرد: ‌در جلسه‌ای با حضور نمایندگان کشاورزان در مورد این مسئله باید بررسی و تصمیم گیری شود.

استاندار قم در ادامه مشکلات حقوقی ناشی از نقل و انتقال چاه‌ها را مورد توجه قرار داد و افزود: دفا‌تر ثبت اسناد و املاک می‌توانند با استعلام از دستگاه‌های مرتبط در هنگام تنظیم اسناد، از این مشکلات جلوگیری کنند.

وی همچنین با اشاره به بدهی‌های بعضی سازمان‌ها به شرکت‌های آب، برق و گاز این مسئله را موجب ایجاد اختلال در کار این شرکت‌ها دانست و خواستار پیگیری جدی وصول مطالبات این شرکت‌ها شد.

مقام عالی دولت در استان مسئله کمبود آب بخش در مناطق روستایی از جمله بخش کهک را نیز مورد توجه قرار داد و با اشاره به تلاش بیش از پیش مسئولان استان در آبرسانی سیار به این بخش گفت: تلاش می‌کنیم تا با تخصیص کامل اعتبارات، پروژه آبرسانی به این بخش را هر چه زود‌تر به اتمام برسانیم.