به گزارش خبرنگار مهر، بعد از حرف و حدیث‌های فراوانی که پیش از شروع فصل جدید لیگ برتر بین استقلال و آندرانیک تیموریان پیش آمده بود و این بازیکن ملی‌پوش تا آستانه پیوستن به تیم‌های قطری پیش رفت، انتظارها بر این بود که با ماندن وی در استقلال همچنان شاهد هنرنمایی آندو در میانه میدان آبی‌ها باشیم ولی در عمل شرایط متفاوتی را شاهد هستیم.

آندرانیک در شش هفته ابتدایی لیگ برتر یک بازیکن نیمکت نشین بود که در هر بازی تنها چند دقیقه به میدان آمد. او در آخرین بازی استقلال برابر گسترش فولاد هم کمی عصبی به نظر می‌رسید و پس از آن عنوان شد که تیموریان از شرایط خود در استقلال راضی نیست و در نیم فصل راهی یک تیم قطری خواهد شد.

اما سرژیک تیموریان برادر آندرانیک که مشاور وی در امور مربوط به بررسی پشنهادها و قراردادهاست در این باره به خبرنگار مهر گفت: من فقط می گویم که آندو هیچ پیشنهادی از تیمی ندارد اما در خصوص شرایطی که در استقلال دارد خودش باید صحبت کند.

هر چند برادر و مشاور آندرانیک در این باره تمایلی به حرف زدن ندارد اما رفتار آندو در قبال نیمکت نیشینی در استقلال کاملا بیانگر نارضایتی وی از شرایط موجود است.