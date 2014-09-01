به گزارش خبرنگار مهر، روز دوشنبه 10 شهریورماه نشست نقد و بررسی برنامه «خندوانه» با حضور رامبد جوان طراح و کارگردان این برنامه، علی درستکار به عنوان مجری و کارشناس، حجت الاسلام محمدرضا زائری کارشناس فرهنگی و محمدرضا شهیدی‌فرد کارشناس رسانه و یکی از عوامل برنامه در فرهنگسرای رسانه برگزار شد.

در ابتدای این نشست رسانه ای علی درستکار با اشاره به موفق بودن برنامه «خندوانه» عنوان کرد: تعریف برنامه تلویزیونی خیلی فراتر از پر کردن مدت زمان آنتن است. برنامه باید ویژگی هایی داشته باشد که خیلی از آثاری که از تلویزیون پخش می شوند این ویژگی ها را ندارند و البته برخی بعضی از ویژگی ها را دارند. برنامه «خندوانه» برای من به عنوان یک تماشاگر عام هم چشمگیر است و هم اسمش گوشگیر. در واقع ویژگی های «خندوانه» در تعریف یک برنامه تلویزیونی می گنجد.

وی ادامه داد: من این موفقیت و فتح شیرین را به جوان و همکارانش و همچنین تلویزیون کشور تبریک می گویم چون مسئولان ما دانسته و ندانسته و خواسته و ناخواسته به این توفیق دست پیدا کردند. متاسفانه در طول سال ها تلویزیون برنامه هایی به مخاطب ارائه داده که باعث پایین آمدن سطح سلیقه اش شده است. بخاطر نابلدی و ناکارآمدی مدیران، تعاریف تغییر کردند و ما مجبور شدیم بر اساس سلیقه آنها برنامه ها را عرضه کنیم تا جایی که این نوع برنامه سازی بی کیفیت برای مردم نهادینه و جاافتاده شده است. از نظر مدیران دکور یک برنامه تلویزیونی یعنی اینکه دکور پر حجم و مثل یک خانه کامل باشد و نورپردازی هم یعنی اینکه همه چراغ ها را روشن کنیم.

این مجری سیما در ادامه متذکر شد: به نظرم برنامه تلویزیونی یعنی «پارک ملت» و «مردم ایران سلام». البته این حرف ها را به این دلیل نمی زنم که محمدرضا شهیدی فرد در میان ما است. در ایران نظر مردم برای مدیران و علاقه شان به یک برنامه یا مجری اهمیت ندارد بلکه این نظر مدیران است که مهم است. امیدوارم این برنامه ها مبدایی باشند برای تحولی در رؤسای شبکه‌های صدا و سیما.

در ادامه محمدرضا زائری که به عنوان کارشناس در این جلسه حضور پیدا کرده بود، گفت: ما باید یاد بگیریم و این مهارت را پیدا کنیم که علی رغم اختلاف نظرها کارهای هم را ببینیم و نظراتمان را چه خوب و چه بد ارائه دهیم و اگر هم کاری خوب نیست به آن اعتراض کنیم.

وی ادامه داد: زمانی که «خندوانه» را از تلویزیون می بینم یاد این جمله رهبر معظم انقلاب می افتم که معمولا در مناسب های ورزشی آن را بیان می کنند، حرفی که در همه پیام های ایشان مشترک است این است که «از اینکه دل مردم ایران را شاد کردید، متشکرم». «خندوانه» دقیقا دل مردم ایران را شاد می کند. اینکه ما کاری کنیم که خانواده ها دور هم بنشینند و یک برنامه شاد و جذاب را تماشا کنند، بسیار ارزشمند است. باید دید افکار خانواده ها بعد از دیدن این برنامه چه تغییری می کند و چقدر باهم مهربان‌تر می شوند.

این کارشناس فرهنگی در ادامه با اشاره به تعداد زیاد شبکه های تلویزیونی یادآور شد: علی رغم تعدد کانال های تلویزیونی ما می توانیم برنامه ای بسازیم که تجربه های تازه و قواعد جدیدی را به مخاطب معرفی کند. با وجود شبکه های اجتماعی مثل Viber و Instagram اینکه برنامه ای را تولید کنیم که مخاطب را پای تلویزیون بنشاند و از این فضاها دور کند، قابل تقدیر است. متاسفانه تلویزیون به راحتی ستاره هایش را کنار می گذارد، باید توجه کرد که نه ستاره هایی مثل شهید همت جایگزین دارند و نه مجری‌ستاره‌هایی که برای رشدشان اینقدر تلاش کرده ایم.

زائری با اشاره به اینکه باید به مخاطب احترام گذاشت، یادآور شد: برنامه سازان باید برای آدم های معمولی و طبقه متوسط ارزشمند، برنامه تولید کنند نه برای مخاطب وهمی و انتزاعی. خوشبختانه «خندوانه» در این امر موفق بوده است. ما باید بتوانیم برای مخاطب برنامه جذاب و فعال بسازیم نه اینکه در موقعیت انفعال قرار بگیریم و برنامه ای بسازیم که مخاطب سراغ ماهواره نرود و یا حواسش از فلان اتفاق پرت شود.

وی تصریح کرد: نکته دومی که می خواهم به آن اشاره کنم این است که باید مبنای خنده برای ما مشخص باشد و دلیل خندیدن را بدانیم وگرنه خنده تصنعی برای کسی خوشایند نیست. می دانیم که امیرالمومنین(ع) شب تا صبح گریه می کرده اما برای احترام به مردم صبح ها جلوی آنها خنده رو ظاهر می‌‎شده است. بنابراین این نوع خنده تصنعی برای شاد کردن دل مردم از نگاه دین فضیلت است. اصولا خنده باید منبع و مبدا داشته باشد.

این کارشناس رسانه با اشاره به اینکه لبخند زدن به دیگران به مفهوم دوست داشتن آنها است، عنوان کرد: خندیدن لطف و نعمت خدا است و خداوند کسی را که دوست داشته باشد به او فرصت خندیدن می دهد و خنده را از کسانی که مورد نفرین و عذاب هستند، دور می کند.

در ادامه درستکار با اشاره به ویژگی های رامبد جوان گفت: من جایی به رامبد جوان پیامبر شادی لقب داده بودم و معتقدم تلاش با جدیت وی و گروهش بسیار قابل تقدیر است. رفاقت برخواسته از سعه صدر جوان که همکاران و همتایانش را که در عرصه طنز فعال هستند، وارد برنامه می کند و آنها هم دعوت او را می پذیرند، قابل ستایش و آموزنده است. این کار بار مثبت زیادی را وارد برنامه می کند.

در بخش دیگری از این نشست رسانه ای رامبد جوان درباره حذف اجرای بخشی از موسیقی در بازپخش یکی از قسمت های برنامه توضیح داد: موسیقی یکی از اعضای بسیار مهم برنامه های اینچنینی است و ما هم از ابتدا تلاش کردیم که گروه موسیقی زنده در برنامه داشته باشیم و چون نمایش ساز در تلویزیون ممنوع است، ما محلی برای استقرار گروه موسیقی مان طراحی کردیم و فکرهای مختلفی را هم در سر داشتیم. اما مدتی این کار را انجام دادیم و دیدیم که نمی شود به این شکل کار کرد. در نهایت هم قرار شد که موسیقی را به شکل پلی بک پخش کنیم و یا از برخی گروه ها مثل بُمرانی برای اجرا دعوت کنیم. در بازپخش جلوی پخش اجرای یک گروه سنتی موسیقی را گرفتند که البته کاری از دست ما ساخته نبود.

جوان در ادامه درباره حضور برنامه ریزی شده کمدین های مختلف در برنامه اش یادآور شد: در واقع همه چیز در برنامه ما زنده، آزاد و راحت اتفاق می افتد و چیزی در حال مدیریت شدن به شکل بسته نیست. مساله‌ای که باید بیشتر به آن توجه کنیم حضور تماشاگران در استودیو و طراحی برنامه ای است که آنها بتوانند فعالیت بیشتری در برنامه داشته باشند. ما همه تلاشمان این است که آدم ها آزاد و راحت به نظر بیایند و حتی مهمانان برنامه نیز مدیریت نمی شوند که چه بگویند یا چه نگویند. البته طراحی مشخصی برای حضور کمدین ها در برنامه وجود دارد، اما نمی خواهم بگویم طراحی و ایده پردازی حضورشان جلوی دوربین از جانب خودشان بوده یا ما.

وی درباره حضور مهمان ها در برنامه و نحوه انتخابشان توضیح داد: ما معتقدیم همه آدم های موفق، آدم های شوخ طبعی هستند. بنابراین رویکرد برنامه این نیست که روی افرادی مثل فوتبالیست ها، خواننده ها یا بازیگران تمرکز کند. بلکه افراد موفقی را در برنامه دعوت می‌کنیم که الزاما برای مخاطب آن شناخته شده نیستند.

طراح و کارگردان «خندوانه» در بخش دیگری از این نشست تأکید کرد: ما همه تلاشمان را می کنیم تا در این برنامه به مردم یاد دهیم که شادی باید جزو برنامه روزانه ما باشد. باید بخندیم و شاد باشیم چون کسی نمی تواند شادی را در دل ما نگه دارد. این خود ما هستیم که باید خودمان را شاد کنیم چون مسئولیت شاد بودن با خود ما است.

در بخش دیگری از این نشست خبری محمدرضا شهیدی فرد که یکی از اعضای گروه ایده پردازی برنامه است، توضیح داد: «خندوانه» بهترین و موفق ترین برنامه سال های اخیر تلویزیون است. از وقتی که این برنامه شروع شده هیچ رقیبی نداشته و برنامه‌هایی که عقبه 7- 8 یا 15 ساله دارند هم به پایش نمی رسند چون شما نمی توانید هیچ برنامه ای پیدا کنید که در یک شبکه تازه تاسیس اینقدر پربیننده باشد. این اتفاق در تاریخ تلویزیون ایران بی سابقه است.

وی ادامه داد: معتقدم این برنامه، یکی از دینی ترین برنامه های تلویزیون است. خندیدن در جامعه ما بسیار سخت است و ما یاد گرفتیم که نباید خنده و شادی کنیم، اما در این برنامه ما شاهد حضور مقامات سیاسی و مدیران کشوری هستیم که بدون تکلف جلوی دوربین می خندند. همین که این افراد به جوان و گروهش اعتماد کردند و در برنامه ای حاضر شدند که قلقلکشان بدهد، بسیار ارزشمند است. رامبد جوان یکی از اخلاقی ترین افرادی است که من در زندگی ام دیده ام. قلب زلال او دلیل موفقیتش است. این برنامه مسائل مردمش و خرده فرهنگ ها را به خوبی می شناسد و متناسب با اهداف هزاره سوم، سبک زندگی و همچنین پرداختن به اقلیت های مذهبی و قومی تولید شده است.

شهیدی فرد در پایان صحبت هایش متذکر شد: جوان در این برنامه اخلاق را به شدت گسترش می دهد و یکی از مهمترین ویژگی های کارش اعتنا به زبان فارسی است و شما حتی یک نمونه نمی توانید در این برنامه اصطلاح سازی و حرف های بی ربط پیدا کنید. این برنامه به شدت محترم و موظف به رعایت کرامت انسان ها است.

در این نشست خبری، مردم عادی نیز حضور پررنگی داشتند و در گفتگوهایشان با رامبد جوان از تولید این برنامه ابراز رضایت می‌کردند.

در بخشی از این نشست، برخی از حضار از اینکه جوان بر عکس برنامه های تلویزیونی اش کمتر می خندد و شخصیتی جدی دارد، ابراز تعجب کردند. کارگردان «خندوانه» نیز در پاسخ به یکی از منتقدانش به شوخی گفت که من کلا آدم دروغگویی هستم. اما بعد توضیح داد چون الان صبح است او دل و دماغ خندیدن ندارد و اگر او را بعدالظهر ببینید متوجه می شوید که چه انسان بامزه و شادی است.

نکته جالب توجه در این نشست حضور دختربچه ای 12 ساله بنام مشکات مومنی همراه با برادرش بود که بسیار مسلط و با فن بیانی زیبا درباره «خندوانه» و تاثیری که به شکل علمی بر خندیدن او و خانواده اش گذاشته است، صحبت کرد. حضور این دختربچه مورد توجه جوان و گروه تولید کارش قرار گرفت تا جایی که در پایان برنامه شماره تلفن او را برای حضور در برنامه گرفتند.

در پایان این نشست رسانه ای جوان و همکارانش در استودئویی که بریا عکاسی عکاسان رسانه ها تدارک دیده شده بودند حضور پیدا کرده و تابلویی که عکس جوان روی آن قرار داشت را امضا کردند و در خاتمه جلو دوربین عکاسان عکس یادگاری گرفتند. سپس عکاسان از رامبد جوان خواستند تا در مقابل دوربین‌شان 5 ثانیه لبخند بزند که او هم با اصرار حضار این کار را پذیرفت.