دادستان جدید کرج معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه دادستان عمومی و انقلاب کرج بعد از ظهر دوشنبه با حضور دادستان کل کشور و مسئولان ارشد استانی در باشگاه میلادی شهرداری کرج برگزار شد.



دادستان کل کشور، فرماندار شهرستان کرج، نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، معاون سیاسی و امنیتی استاندار البرز، شهردار و رییس شورای شهر کرج، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان کرج از مسئولینی بودند که در این مراسم شرکت داشتند.



در این مراسم علی فرهادی دادستان سابق کرج تودیع و حاجی‌رضا شاکرمی معاون رییس کل دادگستری استان البرز به عنوان جایگزین وی معرفی شد.



درخشش شمشیر عدلیه ضامن امنیت مردم



رئیس کل دادگستری استان البرز که در ابتدای این مراسم به ایراد سخنانی پرداخت، ضمن تقدیر از 8 سال فعالیت فرهادی در سمت دادستان کرج برای شاکرمی که به عنوان دادستان جدید معرفی می شد آرزوی توفیق کرد.



محمدصادق مهدوی راد یادآور شد: رفتن علی فرهادی از کرج به اختیار خود بوده است و وی در این کار دخالتی نداشته است.



این مسئول در ادامه عنوان کرد: دادستان در دادگستری همچون شمشیر عدلیه است و مردم امنیت خود را زیر این پرچم می یابند.



وی به موقعیت ویژه شهر کرج درحوزه قضایی به واسطه مهاجرپذیر بودن و نزدیکی به پایتخت اشاره کرد و مسئولیت دادستان در این شهر را مسئولیت فوق العاده مهمی عنوان کرد.



بحران در زندان قزلحصار، پرونده قتل روح الله دادشی، پرونده های جعل، کلاهبرداری و اختلاس از جمله مواردی بودند که به گفته رئیس کل دادگستری استان البرز پیگیری های شایسته ای در خصوص آنها در دادستانی کرج و دیگر حوزه های ذیربط صورت گرفت و در نتیجه آن ارتقای امنیت استان و کشور جلوه گر شد.



وی دادستان جدید را شخصیتی با تجربه در حوزه قضایی معرفی کرد و در این باره افزود: به حق آقای شاکرمی از جمله افرادی است که در حوزه قضایی دارای تجربه خوبی است و از این منظر وی را برای این سمت در نظر گرفتیم

فعالیت در حوزه دادگستری استان مرکزی، ریاست دادگستری، بازپرس و دادرس ر کارنامه کاری شاکرمی دیده می شود.



علی فرهادی از این پس به عنوان مدیر کل بازرسی تهران در سازمان بازرسی کل کشور فعالیت خواهد کرد.