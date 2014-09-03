حفظ و احیای تالابها از برنامه های مهم سازمان ملل در ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، بالاسوبراماینام مورالی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سازمان ملل برنامه گسترده بر روی تالابها و دریاچه ها صورت داده و یک مطالعه 8 ساله در این خصوص در حال انجام است افزود: مطالعات علمی نشان داده است استفاده بی رویه از آب کشاورزی عامل مهم در خشک شدن دریاچه ارومیه بوده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر راهکارهای جدید برای استفاده از آب کم برای فعالیت های کشاورزی در ایران در حال انجام است.



مورالی با بیان اینکه از مشکلات عدیده کشاورزی در ایران استفاده بی‎رویه از آب و کودهای شیمیایی است گفت: کشاورزان ایرانی از آب و کودهای شیمیایی استفاده‎های بی‎‌رویه می‎کنند.



معاون نماینده مقیم برنامه عمران سازمان ملل متحد ادامه داد: UNDP درحال حاضر برنامه 5 ساله‌ای درخصوص توسعه کشاورزی از سال 2012 تا 2016 اجرا می‏ کند.

مورالی افزود: این برنامه در چهار محور است که می‎توان به برنامه‌های مرتبط با کاهش فقر، ارائه توسعه پایدار سلامت و محافظت از مناطق زلزله‎خیز اشاره کرد که محافظت از مناطق زلزله‏ خیز و توسعه پایدار از مهم‏ترین آنهاست.