به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تکریم و معارفه رئیس سابق و جدید مرکز طرح های کلان ملی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با حضور مدیران و مسوولان بخش های مختلف معاونت علمی، برگزار شد.

دکتر محمود شیخ زین الدین معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با مهم خواندن مرکز طرح های کلان ملی فناوری، بیان کرد: اگر به این بخش اهمیت دهیم در حوزه فناوری و تجاری سازی محصولات دانش بنیان پیشرفت های خوبی خواهیم داشت.

دکتر پیمان صالحی، رئیس جدید مرکز طرح های کلان ملی فناوری، نیز با اشاره به اینکه تناسبی بین میزان تولیدات علمی و فناوری های بومی وجود ندارد، گفت: با اجرای درست و مناسب طرح های کلان ملی می توانیم این تناسب را ایجاد و این مشکل را برطرف کنیم.

وی افزود: در کشور ما حوزه های علم، پژوهش و فناوری به صورت یکسان رشد نکرده اند به نحوی که در برخی زمینه ها، رشد شتابان داشته و در برخی حوزه ها هنوز به رشد قابل قبولی نرسیده ایم.

صالحی با انتقاد از تزریق پول بلاعوض به شرکت ها، تصریح کرد: بدترین کار ممکن در حوزه طرح های کلان ملی تزریق پول بلاعوض به شرکت ها است زیرا این عمل، کارایی و توانمندی شرکت ها را به حداقل می رساند.

دکتر غلامحسین رحیمی، رئیس سابق مرکز طرح های کلان ملی فناوری در این مراسم تاکید کرد: در اجرای طرح های فناورانه از جمله طرح های کلان ملی باید مسئله نظارت فعال جدی گرفته شود یعنی آنکه بدون بدون واسطه در کنار مجری دقت های لازم اعمال شود تا موفقیت طرح تضمین شود. البته ما در مرکز طرح های کلان با تعداد نیروی کم و کمک گرفتن از توان تخصصی سایر سازمان ها اقدام کردیم که نتایج بسیار خوبی به همراه داشت.

رئیس سابق مرکز طرح های کلان ملی فناوری در باره اهمیت طرح های کلان ملی در توسعه کشور، گفت: ماموریت اصلی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایجاد پیوند بین صنعت و علم است که این ماموریت در قالب اجرای درست طرح های کلان ملی ممکن خواهد شد.

معاون صندوق نوآوری و شکوفایی اظهار داشت: در ابتدای کار طرح های کلان ملی ایده بسیار خوبی بود و روند اجرایی طرح ها، حمایت بلاعوض از پژوهشگران بود که مشکلاتی را به وجود آورد. در نهایت این روند را اصلاح کردیم و توانستیم از حمایت های بلاعوض به این شرکت ها و طرح ها خودداری کنیم.

دکتر پیمان صالحی مدرک دکتری خود در رشته شیمی آلی از دانشگاه شیراز دریافت کرده و در حال حاضر استاد پایه 26 گروه فیتوشیمی دانشگاه شهید بهشتی است. از جمله فعالیت های پژوهشی صالحی می‌توان به چاپ 145 مقاله ISI ، راهنمایی پایان نامه و رساله بیش از 60 دانشجوی فوق لیسانس و دکتری، مجری 14 طرح پژوهشی در حوزه های آزمایشگاهی، نیمه صنعتی و تدوین راهبردهای علم و فناوری اشاره کرد.

وی همچنین در حوزه اجرایی نیز پیش از این مدير كل امور پژوهشي دانشگاه رازي كرمانشاه، رئيس پژوهشكده گياهان و مواد اوليه دارویي، دانشگاه شهيد بهشتي، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید بهشتی، سرپرست کمیته شیمی، شورای عالی برنامه ریزی آموزش عالی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، عضو کمیته مشورتی شورای راهبردی نقشه جامع علمی کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی بوده است.

دکتر غلامحسین رحیمی در مسوولیت جدید خود به عنوان معاون صندوق نوآوری و شکوفایی، فعالیت خواهد کرد.