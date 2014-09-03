3 شکارچی غیرمجاز در قزوین دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، صدرالدین علیپور صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: ماموران نیروی انتظامی موفق به کشف و ضبط یک قبضه سلاح شکاری غیر مجاز و لاشه سه سر خرگوش شدند.

وی افزود: این متخلفان شکار که با استفاده از پروژکتور و شب هنگام و بوسیله یک قبضه سلاح غیرمجاز اقدام به شکار غیرمجاز 3 سر خرگوش کرده بودند دستگیر و متخلفان پس از هماهنگی با این اداره برای پیگرد قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین در پایان یادآورشد: از متخلفان یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز، 16عدد فشنگ شکاری و سایر ادوات شکار و صید کشف و ضبط شده است.