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۱۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۰:۳۲

با تلاش ماموران نیروی انتظامی/

3 شکارچی غیرمجاز در قزوین دستگیر شدند

3 شکارچی غیرمجاز در قزوین دستگیر شدند

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین گفت: ماموران پاسگاه انتظامی ارداق در حین ایست و بازرسی سه نفر از متخلفان شکار را دستگیر کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، صدرالدین علیپور صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: ماموران نیروی انتظامی موفق به کشف و ضبط یک قبضه سلاح شکاری غیر مجاز و لاشه سه سر خرگوش شدند.

وی افزود: این متخلفان شکار که با استفاده از پروژکتور و شب هنگام و بوسیله یک قبضه سلاح غیرمجاز اقدام به شکار غیرمجاز 3 سر خرگوش کرده بودند دستگیر و متخلفان پس از هماهنگی با این اداره برای پیگرد قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین در پایان یادآورشد: از متخلفان یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز، 16عدد فشنگ شکاری و سایر ادوات شکار و صید کشف و ضبط شده است.

کد مطلب 2363201

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