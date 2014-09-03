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۱۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۳:۳۰

جدول قیمت سکه و ارز روز چهارشنبه/ دلار 3180 تومان شد

جدول قیمت سکه و ارز روز چهارشنبه/ دلار 3180 تومان شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز چهارشنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز چهارشنبه در بازار 947 هزار و 500 تومان، طرح قدیم 946 هزار و 500 تومان، نیم سکه 475 هزار و 500 تومان، ربع سکه 266 هزار و 500 تومان و سکه گرمی 171 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 96 هزار و 800 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1264 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3180 تومان، هر یورو را 4200 تومان، هر پوند را 5267 تومان و هر درهم امارات را 870 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در چهارشنبه

(قیمت ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 947500
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 946500
نیم سکه 475500
ربع سکه 266500
گرمی 171000
هر گرم طلای 18 عیار 96800
نوع ارز  
دلار 3180
یورو 4200
پوند 5267
درهم 870

 

کد مطلب 2363453

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