روند انتقال اعتبارات به تعاونی ها نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه فرارسیدن 13 شهریور روز تعاون، روز چهارشنبه نشستی با حضور نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی، عضو هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستاهای کشور، مدیر سازمان تعاون روستایی استان، اعضای تعاونی های روستایی و کشاورزی و اتحادیه های مربوطه در محل سازمان تعاون روستایی استان برگزار شد.

سید مهدی کلاته رحمانی در این نشست اظهارداشت: طی سال جاری اعتبارات خوبی برای تعاونی های سطح کشور اختصاص داده شده است و این اعتبارات بالغ بر یک میلیاردو 11 میلیون تومان است اما برای انتقال این اعتبار به بخش تعاونی ها، پیش تر دارای سازوکارهایی بودیم که امروزه از آنجایی که از آنها استفاده نشده است، دارای مشکلاتی هستیم.

وی ادامه داد: قانون اعتبار اسناد عادی وام های تعاونی روستایی که متعلق به دهه 60 شمسی است از جمله سازوکارهایی است که باید مورد توجه جدی در این زمینه قرار گیرد.

عضو هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستاهای کشور گفت: اجرای قانون قیمت تضمینی و پرداخت یارانه به این بخش برای فروش با تفاوت قیمت به کارخانه ها نیز یکی از مواردی است که باید در رابطه با بخش تعاونی ها مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد.

این مسئول افزود: در راستای اجرای این طرح، اتحادیه دامداران استان می توانند با احداث مرکز خرید شیر، محصول خود را به قیمت تضمینی دولت یعنی یک هزارو 400 تومان به ازای هر لیتر بفروشند و آنگاه محصول در اختیار کارخانه های فراوری قرار گیرد و اگر در این بین تفاوت قیمتی وجود داشته باشد از محل یارانه های قانون مذکور هزینه آن به دامدار پرداخت می شود.

وی بیان کرد: در حال حاضر این طرح در خراسان در حال اجرا است و می توان آن را را در قزوین با توجه به اتحادیه توانمند دامداران این استان، با کیفیت مناسبی اجرا کرد.

عضو هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستاهای کشور همچنین اظهار داشت: با اجرایی شدن طرح احداث مرکز خرید شیر از دامداران و بازنگری در سازوکار انتقال اعتبارات به تعاونی ها به یاری مجلس شورای اسلامی، می توان شاهد وقوع انقلابی در عرصه تعاونی های کشور باشیم

توجه بیشتر به بازرگانی محصولات کشاورزی

همچنین ناطق معین الدین مدیر سازمان تعاونی های روستای قزوین نیز در این جلسه اظهارداشت: توجه بیش تر به بازرگانی محصولات کشاورزی حلقه مفقوده تعاونی های روستایی است.

وی افزود: تدبیر این بُعد مهم در بخش تعاونی ها از سال 42 اندیشیده شده بود ولیکن حوادث پس از آن و جنگ موجب شد تا چندان که باید محقق نشود و مقداری از خرید و فروش محصولات تعاونی های روستایی فاصله بگیریم.

مدیر سازمان تعاونی های روستای استان قزوین با اشاره به سطح کیفی این تعاونی ها در استان، گفت: اتحادیه ها و تعاونی های روستای با وجود همه مشکلات، تلاش های بی شائبه بسیاری را انجام داده اند و در این رابطه باید در انتظار خبرهای خوشی برای اعضای تعاونی های استان باشیم.