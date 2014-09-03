مشکلات معیشتی معلمان فرصتی برای تولید علم نمی گذارد/تحقیق از صندوق ذخیره فرهنگیان در مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن آصفری ظهر چهارشنبه در اجلاس فصلی مدیران آموزش و پرورش ناحیه یک اراک، با اشاره به اینکه فرهنگیان و به تبع آنان دانش آموزان می توانند تولید علم داشته باشند، افزود: تولید علم جامعه را به خودباوری و خوداتکایی می رساند.

آصفری با بیان اینکه امروز یکی از مهمترین عوامل جوامع پیشرفته توجه به آموزش و پرورش است، گفت: اگر بتوانیم به آموزش و پرورش آنگونه که باید توجه کنیم نه تنها در خاورمیانه بلکه در دنیا موفقیت های درخوری به دست می آوریم.

وی با تاکید بر اینکه ایران اسلامی در بخش های مختلف به ویژه انرژی هسته ای امروز در سراسر دنیا حرفی برای گفتن داشته و موفقیت های مطلوبی را به دست آورده است، اظهار کرد: توجه به آموزش و پرورش دانش آموزان از سنین پایین، افرادی توانمند برای آینده ایران اسلامی را به عنوان سرمایه های کشور پرورش می دهد.

معلمان باید به تولید علم توجه داشته باشند

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه آموزش نباید فقط برای دانش آموزان مقاطع ابتدایی و دبیرستان باشد، تصریح کرد: انسان از هنگام تولد تا مرگ باید به دنبال کسب دانش و علم باشد.

آصفری با بیان اینکه مهمترین مساله در حوزه آموزش و پرورش تولید علم برای پاسخگویی به افکار فعال و خلاق دانش آموزان است، گفت: معلمان باید به دنبال تولید علم بوده و همواره در جهت افزایش دانش خود تلاش کنند.

وی با اشاره به اینکه معلمان باید از تامین معیشت خود مطمئن بوده و به آموزش و پرورش دانش آموزان بپردازند، افزود: امروز با وجود مشکلات معیشتی معلمان همواره به دنبال تامین مسایل مالی خود بوده و فرصتی برای تولید علم ندارند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس ادامه داد: باید زمینه های تامین فرهنگیان در بخش های مختلف فراهم شود تا آنان برای علم و دانش افزایی برای تربیت و تزکیه دانش آموزان تلاش کنند.

آصفری با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی هر مصوبه ای که برای معلمان مطرح می شود نهایت همکاری و موافقت را دارد، اضافه کرد: به دلیل اینکه برای تصویب هر طرح ردیف بودجه ای باید تعریف شود، اگر از سوی دولت و وزیر آموزش و پرورش در بخش رفع معیشت معلمان ردیف بودجه تعریف و طرحی بیان شود اقدامات لازم در جهت تصویب آن انجام می شود.

تحقیق از صندوق ذخیره فرهنگیان در مجلس

وی با بیان اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان با درآمد بالا می تواند بسیاری از مشکلات این قشر را حل کند، اظهار کرد: فرهنگیان در دوران خدمت خود مبالغی را به این صندوق واریز می کنند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بیش از یک میلیون معلم عضو این صندوق بوده و با مبالغی که به این صندوق واریز می کنند سرمایه مطلوبی را در آن ایجاد کردند.

آصفری با بیان اینکه این مجموعه پردرآمد با سرمایه های عظیم تامین کننده بانک سرمایه است، تصریح کرد: تحقیقی در 15 بند در این تحقیق تهیه و در اختیار کمیسیون آموزش مجلس قرار گرفته تا شفاف سازی در این بخش انجام شود.

وی ادامه داد: در این تحقیق درآمد صندوق، مبالغ واریزی از سوی فرهنگیان، بخش های که این درآمد مصرف می شود بررسی می شود صندوق در جهت رفاه حال معلمان به کار گرفته می شود.

گفتنی است، در این مراسم از کتب پایه های چهارم و هشتم با حضور نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس وشرای اسلامی، فرماندار اراک، مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی و رییس آموزش و پرورش ناحیه یک اراک رونمایی شد.

