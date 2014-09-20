به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی ظهر شنبه با بیان این مطلب در شورای آموزش و پرورش استان مرکزی افزود: آمار پوشش تحصیلی دوره ابتدایی آموزش و پرورش استان مرکزی که هم اکنون رقمی معادل 96 درصد است باید به صد در صد افزایش یابد تا شاهد بهره مندی همه کودکان و نوجوانان از فواید تحصیلی در این مقطع باشیم.

وی با تاکید بر ضرورت مراقبت از محصلان دوره ابتدایی تا پایان دوره توسط مسئولان آموزش و پرورش گفت: محرومیت از آموزشهای دوره ابتدایی محرومیت افراد از حقوق اجتماعی اشان در آینده را به دنبال دارد.

استاندار مرکزی از بیسوادی جمعیت 16 درصدی استان اظهار گلایه کرد و گفت: باید با مراقبت از دانش آموزان دوره ابتدایی و تامین امکانات لازم برای دانش آموزان محروم مانع از ترک تحصیل افراد در این مقطع شد.

مقیمی در ادامه بر آماده سازی فضای مدارس استان در آستانه بازگشایی سال تحصیلی جدید تاکید کرد و گفت: فضای مدارس استان باید به گونه ای باشد که دانش آموزان با ذوق و انگیزه بالا در آنها حاضر شوند.

آغاز سال تحصیلی در 2 هزار و 114 مدرسه استان مرکزی

مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی نیز د راین نشست از آغاز سال تحصیلی 93 در 2 هزار و 114 مدرسه استان مرکزی خبر داد و گفت: از مجموع این مدارس یک هزار و 891 مدرسه را مدارس دولتی، 174 مدرسه را مدارس غیردولتی، 16 مدرسه را مدارس بزرگسالان، 4 مدرسه را مدارس ایثارگران و 29 مدرسه را مدارس آموزش از راه دور تشکیل می دهند.

شهریار فولاوند با بیان این که 18.7 درصد مدارس استان را مدارس دو شیفته تشکیل می دهند افزود: 280 مدرسه ابتدایی، 67 مدرسه متوسطه اول و 16 مدرسه متوسطه نظری را مدارس دو شیفته استان مرکزی تشکیل می دهند.

وی ادامه داد: در سال تحصیلی جدید 226 هزا رو 406 دانش آموز مقاطع مختلف تحصیلی تعلیم و تربیت در مدارس استان را آغاز می کنند که از این تعداد 6.2 درصد را دانش آموزان پیش دبستانی، 51.7 درصد را دانش آموزان ابتدایی، 16.2 درصد را دانش آموزان متوسطه اول ، 25.5 درصد را دانش آموزان متوسطه دوم و 45 صدم درصد را دانش آموزان استثنایی تشکیل می دهند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی میانگین تراکم دانش آموزی در هر کلاس درس را 24.9 درصد عنوان کرد و گفت: این آمار در کلاسهای ابتدایی 23.8 درصد، در مقطع متوسطه اول 25.36 درصد، در مقطع متوسطه دوم 26.1 درصد و در مقطع هنرستان 21.2 درصد است.

فولادوند در ادامه از توزیع 2 میلیون و 800 هزار جلد کتاب در بین دانش اموزان استان خبر داد و گفت: 198 عنوان از مجموع عناوین کتابهای درسی توسط انبار کتاب آموزش و پرورش استان مرکزی توزیع شده است و مابقی آن با همکاری 253 کتابفروشی فعال در سطح شهر اراک توزیع شده اند.

وی یادآور شد: برای سال تحصیلی جدید در اقدامی نو تعداد 100 هزار سی دی نرم افزار و دی وی دی کتابهای درسی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی، 35 هزار دی وی دی در بین دانش آموزان فنی و کاردانش و 10 هزار جلد کتاب رایگان در بین آموزگاران کلاس چهارم ابتدایی و هشتم توزیع شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی در ادامه از فعالیت 350 مدرسه مروج سلامت، فعالیت 700 کلاس پیش دبستانی با حضور 700 مربی، فعالیت 3مدرسه متوسطه جوار حوزوی و 30 دارالقران در مناطق 15 گانه آموزش و پرورش استان مرکزی خبر داد و گفت: در راستای آماده سازی فضاهای آموزشی مدارس استان 218 کلاس درس رنگ و نقاشی شده و 6 مدرسه دیوار نویسی شده اند.

حضور دانش آموزان حاشیه نشین 7 شهر استان در مدارس غیرانتفاعی با هزینه دولتی

فولادی همچنین در این نشست از واگذاری 7 مدرسه حاشیه شهرهای استان مرکزی به بخش خصوصی خبر داد و گفت: این مدارس طبق سیاستهای وزارت آموزش و پرورش با هدف تامین نیروی انسانی مورد نیاز در این بخش همچنین فراهم کردن زمینه بهره مندی دانش آموزان حاشیه نشین از امتیاز مدارس غیرانتفاعی به متقاضیان این بخش واگذار شده ست.

وی افزود: با اجرای این طرح ضمن تامین نیروی انسانی مورد نیاز بالاخص رد مقطع ابتدایی دولت با تامین هزینه های مدرسه زمینه تحصیل دانش آموزان در مدارس غیرانتفاعی را نیز فراهم کرده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی یادآور شد: از مجموع مدارس فوق پنج مدرسه در حاشیه شهر اراک و دو مدرسه در ساوه قرار دارد.