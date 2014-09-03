آمار جرائم خشن در بین جوانان سیستان و بلوچستان افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، رسول نامی ظهر چهارشنبه در نخستین نشست پیشگیری از ضرب و جرح عمدی و خشونت که در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری زاهدان برگزار شد اظهار داشت: زمینه وجود اینگونه جرائم در بین نوجوانان و جوانان زیاد است که برنامه‌ریزی ویژه در سه حوزه مدارس، دانشگاه و مساجد به عنوان از راهکارهای مهم مقابله با جرایم باید در دستور کار قرار گیرد.

وی تدوین برنامه‌های پیشگیرانه و عملی کردن آن‌ها در فرصت‌های مناسب را ضرورت فعلی جامعه عنوان کرد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب زاهدان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نیز در این جلسه اظهار داشت: ضرب و جرح عمدی پس از سرقت بیشترین حجم پرونده‌ها را در دادسرا به خود اختصاص می‌دهد و همبستگی فراوانی با مقوله اعتیاد دارد.

میرشاهی با اشاره به اینکه ضرب و جرح عمدی دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است افزود: ابعاد ضرب و جرح عمدی گسترده است و از خشونت تا قتل را شامل می‌شود.

وی از جمله ابعاد خشونت را درگیری افراد با یکدیگر، افراد با دولت و دولت با افراد عنوان کرد.

نادر سلیمانی قائم مقام اداره کل زندان‌های سیستان و بلوچستان نیز با تاکید بر اینکه در حوزه پیشگیری از ضرب و جرح عمدی ارائه مهارت‌های اساسی به خانواده‌ها الزامی و مهم به شمار می‌رود گفت: نسل‌های جوان، قربانیان اصلی ضرب و جرح عمدی هستند.

مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه هم پدیده ضرب و جرح را عام و جهان شمول عنوان کرد و گفت: فطرت انسان ذاتا پاک و صلح طلب است و بنابر دلایلی به خشونت و تندی سوق پیدا می‌کند.

حجت الاسلام محمد عباسی با بیان اینکه نقش خانواده و نظام تعلیم و تربیت بسیار حائز اهمیت است در نخستین نشست پیشگیری از ضرب و جرح عمدی و خشونت افزود: با ظرفیت‌های گسترده‌ای که در دین اسلام و سیره اهل بیت (ع) وجود دارد می‌توان از بسیاری خشونت‌ها پیشگیری کرد.

وی نقش مساجد و دانشگاه‌ها را در این مورد مهم و پر رنگ ارزیابی کرد.

سرپرست پیشگیری‌های امنیتی، انتظامی و وضعی دادگستری سیستان و بلوچستان نیز در این نشست با اشاره به رشد فراوان جرائم و دعاوی مرتبط با ضرب و جرح از برنامه‌های مد نظر گرفته شده در آینده خبر داد و گفت: لازم است حداقل سه نشست در این خصوص در سطح شهرستان‌های استان برگزار شود.

غلامرضا باغ شیرین افزود: در تمامی شاخص‌های آمار ضرب و جرح اعم از ورودی اتهام، قرار مجرمیت، جزای نقدی، حبس، دیه و غیره شاهد رشد فراوانی بوده‌ایم.