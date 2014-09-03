100 شبکه مراکز نیکوکاری طی سالجاری در کشور راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید نصیری عصر چهارشنبه درحاشیه جلسه شوراي مديران کمیته امداد امام خمینی (ره) در استان در تبيين و تشريح جايگاه مراکز نيکوکاري به خبرنگاران اظهار داشت: در شبکه های ایجاد شده حدود چهار هزار نفر از خیرین و نیکوکاران به عنوان اعضا و 400 نفر روحانی و ائمه جماعات همکاری دارند.

وی با اشاره به ایجاد 700 مرکز نیکوکاری در کشور با محوریت مساجد اظهار داشت: تعداد این مراکز به دو هزار مرکز خواهد رسید.

مدیر کل هماهنگی امور شبکه ها و موسسات عام المنفعه کمیته امداد امام خمینی (ره) ادامه داد: درحال حاضر چهار هزار نفر عضو اين شبکه ها هستند.

نصیری با بیان اینکه برای جذب و مشارکت خیرین در امور نیکوکاری طرح راه اندازی شبکه مجازی نیکوکاری در دست اقدام است افزود: زیرساخت این شبکه در حال فراهم شدن است و هدف از راه اندازی آن دسترسی آسان مردم و نیکوکاران برای ارائه کمک های مردم از طریق شبکه های نیکوکاری به محرومان و نیازمندان است.

وی راه اندازی سامانه ای برای پرداخت کمک های نقدی از طریق تلفن همراه را از دیگر برنامه ها برشمرد و اظهار داشت: این طرح نیز قرار است ظرف دو هفته دیگر در دو استان کشور از جمله یزد و سمنان به صورت آزمایشی اجرایی شود.

وی مراکز نیکوکاری را مراکزی برای توسعه عبادات اجتماعی دانست که پل ارتباطی نیکوکاران توانمند به محرومان نیازمند با محوریت مساجد محسوب می شوند.

مدیر کل هماهنگی امور شبکه ها و موسسات عام المنفعه کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: شبكه هاي نيكوكاري با هدف تقويت نقش مردم در شناسايي نيازهاي واقعي محرومان و مردمي شدن حمايت هاي اجتماعي از محرومان با محوريت مساجد توسط كميته امداد در كشور اجرايي شده است.

نصیری نقش اطلاع‌رسانی را در توسعه مشارکت‌های مردمی کلیدی دانست و تصریح کرد: با وجود تلاش‌هایی که در بحث اطلاع‌رسانی داشته‌ایم متاسفانه در این زمینه به درستی عمل نکرده‌ایم و نیاز به کار بیشتری است.

وی بهره مندي هسته مرکزي قوي، غير سياسي و فراجناحي بودن و برقراري ارتباط مطلوب بين خيرين و نيازمندان را از جمله شرايط شبکه هاي نيکوکاري موفق بيان کرد.

هم اکنون 25 مرکز نيکو کاري فعال در استان سمنان ايجاد شده است که تا پايان امسال اين مراکز به 40 مرکز افزايش مي يابند.