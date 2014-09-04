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۱۳ شهریور ۱۳۹۳، ۱۷:۴۱

پورغلامی:

برای کسب سه امتیاز به مصاف ذوب آهن خواهیم رفت

برای کسب سه امتیاز به مصاف ذوب آهن خواهیم رفت

کرج - خبرگزاری مهر: مربی تیم فوتبال سایپای البرز گفت: دیدار فردا مقابل ذوب آهن سخت خواهد بود ولی برای سه امتیاز به میدان خواهیم رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد پور غلامی مربی تیم فوتبال سایپای البرز در نشست خبری پیش از دیدار مقابل ذوب آهن اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار داشت:دیدار فردا برای ما از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود و باید بتوانیم سه امتیاز بازی را به دست بیاوریم.

وی ادامه داد:ذوب آهن اصفهان در چند هفته گذشته فوتبال خوبی به نمایش گذاشته و باید بتوانیم این تیم پر قدرت را در کرج شکست دهیم دیدار های گذشته این تیم را آنالیز کردیم و فرا کار سختی در پیش خواهیم داشت:

پور غلامی اظهار داشت:کرمانی و علیزاده را به دلیل مصدومیت و کاوه رضایی را به دلیل همراهی تیم امید در اختیار نخواهیم داشت.

پورغلامی در پایان گفت:سایپا تیم جوان و خوبی است و در دیدار های گذشته بازی زیبایی را به نمایش گذاشته و روز به روز تیم ما به شرایط ایده ال خواهد رسید.

دیدار سایپای البرز و ذوب آهن فردا ساعت 17/30 دقیقه در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2364157

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