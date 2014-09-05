کاروان حرم رضوی با مردم و مسئولان گالیکش دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهید پرور شهرستان گالیکش با حضور پرشور در مسجد جامع گالیکش شامگاه پنجشنبه با درود و صلوات، گل و اسپند به استقبال خادمین و پرچم متبرک رضوی رفتند.

فرماندار گالیکش در این مراسم ضمن خیر مقدم به خادمین رضوی گفت: ما خوشحالیم که خدام از آستان علی ابن موسی الرضا(ع) آمدند و مردم غیور گالیکش استقبال و میزبانی این خادمان را به نحو احسن به جا آوردند.

حسن خسروی با اشاره به اینکه مردم گالیکش انقلابی هستند، افزود: در زمان رژیم استبدادی شخصیت‌هابی بزرگ و باارزشی به این شهر قدم گذاشتند همچنین شخصیت های بزرگی در این شهر پرورده شده است. رهبر معظم انقلاب هم قبل از انقلاب به شهر ما آمد و یک اتفاق تاریخی را برای این شهر رقم زدند که باعث افتخار گالیکش است.

به گفته وی گالیکش جای شهدایی است که در این شهر یا زندگی می‌کردند یا شهدایی برای تبلیغ به این شهر می‌آمدند. به اعتقاد وی حضور کاروان رضوی در این شهر نیز یک تاریخ را رقم خواهد زد که باعث افتخار و مباهات گالیکش خواهد بود.

خسروی ضمن اشاره به حدیث امام رضا(ع) بیان کرد: امام رضا(ع) می‌فرماید که مهرورزی با مردم نیمی از وجود هر فرد است و این حرکت مردمی برای استقبال و میزبانی خدام رضوی و حتی آمدن خدام به شهر ما یک حرکت مهرورزی است که باعث می شود مردم و مسئولین با امام هشتم یک ارتباط برقرار کنیم.

در این جشن حجت الاسلام ابوی ثانی که برای اولین بار همراه خدام در این کاروان حضور داشت، گفت: ضمن تبریک به مردم گالیکش برای میزبانی خدام امام رضا(ع) باید این دعا را داشته باشم که ما نیز انشالله بتوانیم وظیفه خود را بدرستی انجام بدهیم.

وی افزود: بنده و کاروان زیر سایه خورشید در اولین فرصت بعد از بازگشت به آستان جانان علی‌ابن موسی الرضا(ع) سفارش شما مردم ولایتمدار را خواهیم کرد هر چند حضور شما در همین برنامه نشانه اجابت دعاهای شما است.

ابوی ثانی درباره حضور کاروان خدام رضوی در گالیکش گفت: اعتقاد داریم که حضور ما در این مجلس و شهر به دعوت خودمان نیست چون من و شما تقدم اراده ی سلام به ائمه معصوم را نداریم و حضور ما مدرکی است مبنی‌بر اینکه ان حضرت ما را دعوت کرده است.

در این جشن با سلام و صلوات خاص امام رضا(ع) و مداحی خدام رضوی همچون عباسعلی یونسی شور رضوی در بین مردم ایجاد شد و مردم پرچم متبرک رضوی را با گل و بوسه زیارت کردند.

در پایان این برنامه از خانواده شهدا، موذنین و کسانی که پیاده‌روی به جمکران را داشتند تقدیر و قدردانی شد.

فرماندار گالیکش نیز از طرف خدام رضوی مدال نشان متبرک رضوی را هدیه گرفت.











