به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی نجفی قدسی در یادداشتی به بیان خاطره‌ای از علامه محمدرضا حکیمی نسبت به صلوات خاصه امام رضا (ع) پرداخته است که در ادامه می‌خوانیم:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا الْمُرْتَضَی الْإِمَامِ التَّقِیِّ النَّقِیِ‏‬ وَ حُجَّتِکَ عَلَی مَنْ فَوْقَ الْأَرْضِ وَ مَنْ تَحْتَ الثَّرَی الصِّدِّیقِ الشَّهِیدِ صَلاَةً کَثِیرَةً تَامَّةً زَاکِیَةً مُتَوَاصِلَةً مُتَوَاتِرَةً مُتَرَادِفَةً کَأَفْضَلِ مَا صَلَّیْتَ عَلَی أَحَدٍ مِنْ أَوْلِیَائِکَ‏



بارالها درود و رحمت فرست بر علی بن موسی الرضا پسندیده پیشوای پارسا و منزه و حجت تو بر هر که روی زمین است و هر که زیر خاک بسیار راستگو و شهید، درود و رحمتی فراوان و کامل و با برکت و متصل و پیوست و پیاپی و دنبال هم همچون بهترین رحمتی که بر یکی از اولیائت فرستادی.



علامه محمدرضا حکیمی صاحب اثر گرانقدر "الحیات" نقل می‌کردند که از زمان شروع نهضت امام در سال ١٣٤٢ بنده هر روز دعایی را برای سلامتی ایشان قرائت می‌کردم و به کسی هم نگفته بودم که من هر روز اینکار را می‌کنم، حتی در چند ملاقاتی هم که با حضرت ایشان داشتم به ایشان نگفتم که من هر روز برای سلامتی شما دعا می‌خوانم تا اینکه ایشان از دنیا رفتند و من هم دیگر آن دعا را نخواندم.

پس از چند روز از رحلتشان شبی امام خمینی رضوان الله علیه را در خواب دیدم و ایشان به بنده فرمودند آقای حکیمی دیگر برای ما دعا نمی‌خوانی! بنده عرض کردم حضرت آقا، این دعا را برای سلامتی شما می‌خواندم و حالا که شما از دنیا رفته اید دیگر نیازی نیست بخوانم! در اینجا بود که امام خمینی پس از تأملی به بنده فرمودند خوب از این پس برای من هر روز صلوات خاصه حضرت ثامن الحجج امام علی بن موسی الرضا علیه السلام را بخوان!