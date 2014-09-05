هلاکت 20 تروریست داعش در شمال تکریت/اقدامات جنون آمیز تکفیریها پس از شکست در آمرلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات، یک منبع امنیتی عراقی گفت جنگنده های ارتش، خودروهای تروریستهای داعش را در منطقه الفتحه در شمال تکریت مرکز استان صلاح الدین بمباران کردند، این خودروها در حال حرکت به سمت پالایشگاه بیجی بودند که هدف حملات هوایی ارتش قرار گرفتند، در این حمله 6خودرو منهدم شدند و 20 تروریست داعش به هلاکت رسیدند.

نیروهای امنیتی عراق در پی فتوای مرجعیت عالی دینی مبنی بر لزوم حمایت همه مردم از عملیات مبارزه با تروریسم و تشکیل گردانهای مقاومت مردمی، توانستند با ساماندهی صفوف خود، ضربات مهلکی به تروریستهای تکفیری وارد کنند. آنها با به دست گرفتن کنترل اوضاع، پاکسازی مناطق اشغال شده از سوی تروریستها را ادامه می دهند.

اقدامات جنون آمیز داعش پس از شکست در آمرلی

مقاومت جانانه مردم شیعه نشین آمرلی در برابر تروریست های تکفیری که به شکسته شدن محاصره 81 روزه این شهر منجر شد، سبب روی آوردن اعضای این گروهک خطرناک به انفجار منازل مردم در مناطق دیگر از جمله روستای بشیر شده است.

بر اساس گزارش الفرات، مردم روستای البشیر واقع در استان کرکوک از سازمانهای حقوق بشر بین المللی و دولت عراق خواستند 11 نفر از جمله زنان و کودکانی را که تروریستها ربوده اند، آزاد کنند. به گفته مردم البشیر، تروریستهای داعش پس از شکست در آمرلی، حملات به این روستا را تشدید کرده اند.

تروریستهای داعش انفجار منازل مردم در روستای البشیر را افزایش داده اند و اجساد 30 شهید از ماه رمضان گذشته همچنان در داخل این روستا بر روی زمین مانده و تروریست ها اجازه نزدیک شدن مردم و دفن آنها را نمی دهند.

مردم روستای البشیر از 20 ژوئن گذشته در معرض حملات وحشیانه تروریستهای داعش قرار دارند و تکفیریها به هتک حرمت نوامیس و سر بریدن کودکان و غارت اموال مردم ادامه می دهند، بیش از 50 نفر از مردم روستا هم ربوده شده و اجساد بسیاری از مردم که تروریستهای داعش، آنها را قتل عام کردند، بر روی زمین افتاده است.

تروریستهای داعش در 17 جولای، حسینیه ها و مراقد دینی روستای البشیر را منفجر و ویران کردند.