باید از افراد باتجربه در زمینه کشاورزی استفاده کنیم

به گزارش خبرنگار، محمود حجتی ظهر امروز در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به مشکلات کشاورزی شهرستان کاشمر گفت: مشکلات کشور ما باید با عزم ملی حل شود.

وی تصریح کرد: این اشتباه بزرگی است که ما از افراد باتجربه در زمینه کشاورزی و همچنین تولیدکنندگان‌مان استفاده نکنیم زیرا این افراد باتجربه در کشور ما بسیار زیاد هستند.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: شهرستان کاشمر از نظر اقلیمی در حد متوسط است و با گذراندن شرایط سخت امیدواریم مسئولان شهرستان نیز کمک بزرگی به کشاورزی این شهر بکنند.

حجتی عنوان کرد: مسئله تولید و خودکفایی باعث استقلال مملکت و کارآفرینی شده که این قابل تقدیر و تشکر است.

وی عنوان کرد: ما به دنبال توانمند شدن و گسترش مجموعه های تولیدی در سطح کشور هستیم که باید آنها را از لحاظ کمی و کیفی گسترش دهیم.

حجتی ابراز کرد: گاهی به علت حساسیت های بخش بازرگانی محدودیت هایی برای کشاورزان ایجاد می شود اما آنها نباید گمان کنند که مسئولان شرایط آنها را درک نمی کنند و به فکر آنها نیستند.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه از ایجاد ستاد توسعه محصولات غذایی به روسیه خبر داد و عنوان کرد: یک ستاد در وزارتخانه به نام ستاد توسعه محصولات غذایی به روسیه ایجاد شده است.

وی افزود: یکی از راهکارها در زمینه بهبود بخش تولید ایجاد واحدهایی است که سرمایه‌گذاران را جذب کند، این امر مستلزم تامین اعتبارات از سوی اتحادیه هاست که باعث تکمیل تولید و ایجاد ارزش افزوده در این بخش بشود تا دیگر محصولات به صورت خام از منطقه خارج نشود.

همچنین در این جلسه محمد اسماعیل‌نیا نماینده مردم کاشمر اظهار کرد: یکی از مهمترین مشکلات شهرستان کاشمر در زمینه پیوستگی زنجیره های واحدهای تولیدی و کشاورزان است که باید این امر را از طریق وارد شدن شرکت های خصوصی حل شود.

نماینده مردم شهرستان کاشمر در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی دیگر از مشکلات کشاورزان شهرستان کاشمر عدم همکاری بانک سپه با کشاورزان در زمینه پرداخت نکردن وام های تولیدکنندگان این بخش به مبلغ 13 میلیارد تومان می باشد که ما برای رفع این مشکل از طریق بانک کشاورزی در حال پیگیری هستیم.

اسماعیل‌نیا با بیان اینکه تحریم ها تاثیر منفی در زمینه تولیدات بخش کشاورزی دارد، گفت: وزارت جهاد کشاورزی برای حل این مشکل راهی غیر از پایلوت سازی ندارد تا از این طریق برای گذر از تحریم ها تولیدکنندگان را تحت حمایت پوششی خود قرار دهد.

وی با بیان اینکه حمایت حقوقی از تولیدکنندگان در بخش کشاورزی انجام گرفته است، گفت: وزارت جهاد کشاورزی با همکاری اتاق بازرگانی برنامه هایی برای حمایت حقوق تولیدکنندگان دارد که مهمترین آن استفاده از ظرفیت های کشاورزان است.