نامزدهای فیلم انیمیشن شانزدهمین جشن سینما معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات داوران انجمن فیلم سینمای انیمیشن پس از پایان کار داوری و شمارش آرا نتایج زیر را اعلام کرد:



نامزدهای بهترین تهیه‌کنندگی (فیلم)



«بچه گربه» به تهیه‌کنندگی کانون پرورش فکری کودکان



«تمام زمستانهایی که ندیده ام» به تهیه‌کنندگی سید مسعود صفوی



«تونل» به تهیه‌کنندگی انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس



«جوجه ماشینی» به تهیه کنندگی محبوبه محمد زکی



«درخت» به تهیه‌کنندگی استودیوی «رای آوین» انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس



نامزدهای بهترین کارگردانی



شکیبا شعبانی برای فیلم «اختیار»



امید خوش نظر برای فیلم «تمام زمستانهایی که ندیده‌ام»



محبوبه محمدزکی برای فیلم «جوجه ماشینی»



فاطمه جعفری برای فیلم «حکایت کلاه غیبی»



امیر مهران برای فیلم «روزنه»



هاجر مهرانی برای فیلم «نمکی»



نامزدهای بهترین فیلمنامه



آرش کریمی برای فیلم «تمام زمستانهایی که ندیده‌ام»



مریم کشکولی‌نیا برای فیلم «تونل»



محبوبه محمدزکی برای فیلم «جوجه ماشینی»



مهناز یزدانی برای فیلم «کمک»



محمد مهرانی، سحرناز سپندی فر و مریم چالش برای فیلم «نمکی»



نامزدهای بهترین انیمه



شکیبا شعبانی برای فیلم «اختیار»



بهزاد رجبی‌پور، امین ونکی، مشهود ولیان، حمیدرضا شیرجعفری، سعید مرادی و حامد بهروزی برای فیلم «تمام زمستانهایی که ندیده‌ام»



مریم کشکولی‌نیا برای فیلم «تونل»



محبوبه محمدزکی برای فیلم «جوجه ماشینی»



فاطمه جعفری، محمدرحیم بختیاری و سروش دیانتی برای فیلم «حکایت کلاه غیبی»



رسول شیری برای فیلم «درخت»



نامزدهای بهترین طرلحی و گرافیک



آرش کریمی برای فیلم «تمام زمستانهایی که ندیده‌ام»



محبوبه محمدزکی برای فیلم «جوجه ماشینی»



مانی کاشیان برای فیلم «حکایت کلاه غیبی»



مهدی شیری برای فیلم «درخت»



هاجر مردانی، سحرناز سپندی‌فر و مرتضی نائیجی برای فیلم «نمکی»



نامزدهای بهترین موسیقی



اسماعیل شافعی برای فیلم «اسب»



پژمان خلیلی برای فیلم «بچه گربه»



پیام آزادی برای فیلم «تمام زمستانهایی که ندیده ام»



مازیار یونسی برای فیلم «حکایت کلاه غیبی»



میلاد موحدی برای فیلم «درخت»



بابک میرزاخانی برای فیلم «روزنه»



نامزدهای بهترین صدا



بهروز شهامت برای فیلم «اختیار»



چنگیز صیاد برای فیلم «بچه گربه»



آرش قاسمی برای فیلم «تمام زمستانهایی که ندیده ام»



زهره علی اکبری برای فیلم «جوجه ماشینی»



آرش قاسمی برای فیلم «روزنه»



جشن مستقل فیلم سینمای انیمیشن شانزدهمین جشن سینمای ایران روز دوشنبه 17 شهریورماه برگزار می‌شود.