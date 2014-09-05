به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته هفتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز جمعه با برگزاری دو بازی در تهران پیگیری شد که تیم فوتبال پیکان در پایان نیمه نخست با یک گل از میهمانش فولاد خوزستان پیش افتاده است.

در این بازی که در ورزشگاه دستگردی در جریان است، ميت اتروویچ در دقیقه 36 گل برتری تیم پیکان را به ثمر رسانده است. این نخستین گل شاگردان تهرانی منصور ابراهیم‌زاده در چهاردهمین دوره لیگ برتر بود و طلسم گل نزدن این تیم در فصل جاری را شکست.

در ورزشگاه اکباتان هم راه‌آهن تهران در پایان نیمه اول با یک گل از میهمانش صبای قم عقب افتاده است. هادی شکوری در دقیقه 6 گل برتری تیم صبا را به ثمر رساند. رامین رضائیان در دقیقه 18 یک ضربه پنالتی را از دست داد.