مرفاوی از سرمربیگری صبای قم استعفا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صبای قم در ادامه دیدارهای هفته هفتم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امشب جمعه در زمین راه‌آهن پیروزی 2 بر یک را در دقایق پایانی با تساوی 2 بر 2 عوض کرد.

پس از این بازی صمد مرفاوی سرمربی صبای قم در اقدامی غیرمنتظره از سمتش در این تیم استعفا کرد.

وی در مورد دلیل استعفایش از سرمربیگری تیم صبای قم اظهار کرد: از این شرایط خسته شد‌ه‌ام و به خاطر رفت و آمدم تا قم، هم خودم و هم خانواده‌ام دچار مشکل شده‌ایم.

مرفاوی با اشاره به اینکه مشکلات مالی و مسائل دیگر هم در گرفتن این تصمیم دخیل بوده، افزود: یکسری مسائل دیگری هم وجود دارد که به من اجازه داده نمی‌شود، کار کنم. با این شرایط دیگر در صبا نمی‌مانم.

سرمربی مستعفی تیم فوتبال صبای قم همچنین گفت: صبا تیم خوبی است که بدون من هم می‌تواند موفق باشد.