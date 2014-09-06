محیط بانی شغلی پر مخاطره در ایران است/ آهوان در خطر انقراض

به گزارش خبرنگار مهر، محمد درویش بعد از ظهر شنبه در همایش تقدیر از محیط بانان شش استان کشور در هتل میثاق مشهد ابراز کرد: در دورانی قرار داریم که مجموع علف خواران ما به زیر صد و ده هزار سقوط کرده در حالی که زمانی این تعداد فقط در بخشی از کشور دویست هزار بوده است.

درویش با بیان اینکه در سرزمین پهناور ایر ان زمانی حیواناتی داشتیم که امروز از آنها هیچ خبری نیست افزود: چه اتفاقی افتاده که امروز آنها نیستند، ما نباید بگذاریم این اتفاق امروز برای آهو ها هم بیافتد.

وی با اشاره به وجود بیش از 728 گونه گیاهی و بیش از دو هزار گونه جانوری در کشور، عنوان کرد: آهو ها و انسان ها هر دو جزوی از این اکو سیستم هستند و ما باید برای حمایت از همه اجزای این اکوسیستم تلاش کنیم.

درویش افزود: محیط بانی در دنیا یکی از مشاغل خوب و پر طرفدار است اما در کشور ما به یکی از مشاغل خطرناک مبدل شده است.

مدیر کل آموزش و مشارکت های مردمی سازمان محیط زیست به 116 محیط بانی که در راه حفاظت از محیط زیست در کشور خونشان بر زمین ریخته شده اشاره کرده و گفت: همچنین بیش از 500 محیط بان در کشور مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفته اند.

درویش ابراز کر د: 16جنگل بان شهید و چهار هزار و 600 جنگل بان هم مورد حمله قرار گرفته اند.

در این همایش از هادی جلالی محیط بان فداکار کشور تقدیر به عمل آمد.

گفتنی است، هادی جلالی محیط بان 32 ساله آبادانی بیست و سوم تیرماه هنگام انجام وظیفه در تالاب بین المللی شادگان در جنوب خوزستان مورد اصابت سه گلوله تفنگ شکاری متخلفان شکار و صید قرار گرفت که تعداد هشتاد و شش ساچمه به بدن وی وارد شد.