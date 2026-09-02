مانع ساخت بیمارستان سرطان یاسوج نیستیم؛ آماده همکاری هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس نصیرالاسلامی ظهر چهارشنبه در همایش استانی «یاوران وقف» با هدف تجلیل از واقفان، مروجان فرهنگ وقف و فعالان موکب امامزادگان استان در تجمعات مردمی شهر یاسوج، در امامزاده شاه فرجالله (ع) یاسوج با اشاره به جایگاه وقف در نظام اسلامی اظهار کرد: اجرای امینانه نیت واقف از وظایف خطیر سازمان اوقاف است.
وی با اشاره به موقوفه بانو اعظم دیل در گچساران افزود: این موقوفه با نیت نگهداری از افراد دارای معلولیت ذهنی و جسمی اداره میشود و شرایط برخی از این افراد به مراتب دشوارتر از بسیاری از مبتلایان به بیماریها است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه کهگیلویه و بویراحمد در واکنش به برخی انتقادها درباره ممانعت این سازمان از ساخت بیمارستان سرطان در یاسوج تصریح کرد: سازمان اوقاف نه تنها مانع ساخت این بیمارستان نیست، بلکه در صورت توان برای اجرای این طرح کمک و همکاری میکند.
حجت الاسلام نصیرالاسلامی از برگزاری جلسه با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی برای پیشبرد پروژه بیمارستان خبر داد و گفت: به دنبال تعامل و گفتوگو هستیم و نه برخورد قضایی؛ همچنین وزیر بهداشت و رئیس سازمان اوقاف تفاهمنامهای دارند که چارچوب همکاریها را مشخص کرده است.
وی ادامه داد: حجتالاسلام شرفخانی، دبیر این تفاهمنامه، اعلام کرده است در صورتی که دانشگاه علوم پزشکی و شبکههای بهداشت و درمان همکاری لازم را نداشته باشند، طبق قانون اقدام خواهد شد و ما فراتر از قانون سخنی نداریم.
مدیرکل اوقاف استان تأکید کرد: تلاش ما این است که با مذاکره و نشستن پشت میز گفتوگو مسائل را پیش ببریم و از ظرفیت تعامل برای حل مشکلات استفاده کنیم.
وی خطاب به منتقدان و خبرنگاران گفت: کسانی که قلم میزنند، از روی انصاف قلم بزنند، هر دو طرف ماجرا را ببینند و سخنان ما را نیز بشنوند تا قضاوت درستی شکل بگیرد.
حجت الاسلام نصیرالاسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از برگزیدگان مسابقات قرآنی استان اظهار کرد: افتخار ما این است که در رشتههای معارفی و آوایی، نمایندگان شایستهای از استان به مرحله کشوری راه یافتهاند و امیدواریم امسال نیز در مسابقات کشوری زاهدان بدرخشند.
وی در پایان با دعوت از مردم برای مشارکت در وقفهای مشارکتی عنوان کرد: وقف متعلق به همه مردم است؛ از یتیم و نیازمند گرفته تا بیمار و در راهمانده و هرچه این سفره گستردهتر شود، برکات آن به همه جامعه خواهد رسید.
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