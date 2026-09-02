تداوم بازرسی های مستمر برای مدیریت کمبود دارو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید مهرزادی گفت: این بازرسی‌ها از ابتدای تیرماه با همکاری دفتر مرکزی حراست، معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران و اداره کل دارو و مواد تحت کنترل، به‌صورت هفتگی در استان تهران انجام شده است.

وی افزود: در این برنامه، شرکت‌های تولیدکننده و پخش دارو و همچنین داروخانه‌ها مورد بررسی قرار گرفتند و موجودی دارو، روند تولید و توزیع و اطلاعات ثبت‌شده در سامانه تیتک با یکدیگر تطبیق داده شد.

مهرزادی با اشاره به نتایج بازرسی از شرکت‌های تولیدکننده گفت: در جریان این بررسی‌ها، مواد اولیه و محصولات نهایی تعدادی از داروهای دارای کمبود شناسایی و برای تسریع در تولید و توزیع آنها اقدام شد.

وی ادامه داد: در برخی شرکت‌ها، مواد اولیه سرترالین، متفورمین، آتورواستاتین، والپروات سدیم، ایتراکونازول و الانزاپین موجود بود که با توجه به نیاز بازار، برنامه تولید و عرضه آنها مورد تأکید قرار گرفت.

مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو افزود: همچنین در مواردی که داروهای دارای کمبود در انبار شرکت‌ها موجود بود، برای تسریع در توزیع آنها به استان‌ها و داروخانه‌ها برنامه‌ریزی شد.

وی گفت: بررسی وضعیت شرکت‌های پخش نیز با تمرکز بر موجودی داروهای دارای کمبود و روند توزیع آنها انجام شد و در مواردی که نیاز به تسریع در عرضه وجود داشت، زمان‌بندی مشخصی برای توزیع تعیین شد.

مهرزادی تأکید کرد: هدف از اجرای این مانورها، رصد مستمر زنجیره تأمین، شناسایی سریع مشکلات تولید و توزیع و کمک به دسترسی به‌موقع بیماران به داروهای مورد نیاز است.

وی خاطرنشان کرد: پایش وضعیت تأمین و توزیع داروهای دارای کمبود در سطح تولید، پخش و عرضه ادامه خواهد داشت و در صورت مشاهده هرگونه مشکل در روند تأمین، اقدامات لازم برای رفع آن انجام می‌شود.