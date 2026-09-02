اکران ویژه «اسکورت» در ساعت صفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، «اسکورت» به نویسندگی و کارگردانی یوسف حاتمی‌کیا ساعت صفر ۰۰:۰۰ بامداد چهارشنبه ۱۱ شهریور روی پرده سینماهای منتخب در شهر تهران رفت.

در این اکران ویژه، یوسف حاتمی‌کیا کارگردان، هدی زین‌العابدین بازیگر، محمدرضا منصوری تهیه‌کننده و جمعی از عوامل فیلم در سینماهای هدیش مال و مگامال حضور یافتند و اکران با استقبال مردم همراه شد.

یوسف حاتمی‌کیا کارگردان در این اکران ویژه در مقابل مردم بیان کرد: همه مخاطبان برای ما عزیز هستند، اما حضور شما در این ساعت، که همراه شدید تا کنار ما «اسکورت» را آغاز کنید ویژه‌تر است. امیدوارم از تماشای فیلم راضی باشید چون همه ما تلاش کردیم بهترین خود را برای فیلم بگذاریم.

هدی زین العابدین نیز گفت: خیلی ممنونم که اولین سانس را انتخاب کردید، امیدوارم که از فیلم لذت ببرید.

محمدرضا منصوری تهیه کننده نیز در سخنانی بیان کرد: ممنون که با ما همراه شدید، اگر فیلم را دوست داشتید تبلیغ کنید چون شما مخاطبان سرمایه ما هستید.

سانس ویژه در پردیس سینمایی هدیش مال نیز به ۲ سانس فوق العاده رسید.

«اسکورت» در چهل و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر موفق به دریافت سه سیمرغ از جمله بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شد.