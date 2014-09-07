مسکن مهر مهاجران چالشی برای متقاضیان/ اما و اگر مسئولان با گذشت یک سال از وعده‌ تحویل

به گزارش خبرنگار مهر، مسکن یکی از الزامی ترین نیاز های زندگی است که افراد با حضور در آن آسودگی خاطر را کسب می کردند. دولت قبل با اندیشیدن چاره و ترفندی برای رفع نیاز مسکن افراد کم درآمد و آسیب پذیر جامعه نسبت به اجرای طرح مسکن مهر اقدام کرد اما تعلل شرکت های خدمات رسان آب، برق و گاز و توافق بر سر قیمت خانه بین خریداران و پیمانکاران باعث شد این طرح با وجود استقبال مردم ناموفق اجرا شود.

پروژه 280 واحدی مسکن مهر شهرک مهاجران اراک از جمله آن پروژه هایی است که به دلایل گوناگون هنوز کلید منازلش به دست صاحبانشان نرسیده است و باعث شده متقاضیان آن آواره شهر اراک شوند و در خانه های اجاره ای روزگار بگذرانند. در این راستا بر آن شدیم تا با چند نفر از متقاضیان مسکن مهر و مسئولان این پروژه به گفتگو بنشینیم.

محسن روغنی یکی از متقاضیان مسکن مهر در پروژه 280 واحدی مهاجران پیرامون مشکلات و چگونگی روند پیشرفت این پروژه به خبرنگار مهر گفت: پروژه 280 واحدی مهاجران یکی از پروژه های مسکن مهر در شهر اراک است که طبق عقد قرارداد دو سال پیش با اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی مقرر شد منازل آن در سال 92 تحویل متقاضیان شوند.

وی افزود: در این قرارداد مقرر شد متقاضیان و ثبت نام کنندگان 20 میلیون تومان را در تاریخ 28 اسفند سال 92 بابت دریافت واحد 89 متری به پیمانکار پرداخت کنند که این هزینه در تاریخ مقرر پرداخت شد.

روغنی با تاکید براینکه در آن قرارداد مقرر شد در صورت عدم تحویل به موقع خانه ها، پیمانکار به متقاضیان خسارت پرداخت کند، افزود: بعد از پرداخت هزینه اولیه مجدد در تاریخ 23/7/93 با ابلاغ دستورالعمل جدید متقاضیان مبلغ 6 میلیون و 300 هزار تومان دیگر را تا تاریخ 20 آبان ماه 92 پرداخت کردند.

وی ابراز کرد: بعد از دریافت وام تسهیلات 22 میلیون تومانی که اول قرار بود این وام 25 میلیون تومان باشد، متقاضیان با اضافه کردن سه میلیون تومان دیگر این هزینه را پرداخت کردند.

با پرداخت همه هزینه ها هم صاحبخانه نشدیم

وی با بیان اینکه با پرداخت همه هزینه ها هنوز هم نتوانستیم کلید خانه هایمان را دریافت کنیم، اظهار داشت: در حال حاضر آماده نبودن خانه ها، پرداخت حق بیمه خانه، پرداخت اقساط وام دریافتی، پرداخت کرایه خانه و به اتمام رسیدن قرارداد اجاره خانه هایمان مشکلاتی است که با آن مواجه شده ایم.

روغنی تاکید کرد: با توجه به این مشکلات از مسئولان ذیربط درخواست دارم که هر چه سریعتر با رسیدگی به مشکل این پروژه کلیدهای خانه ها را تحویلمان بدهند تا کمی از مشکلات زندگیمان کاسته شود.

پرداخت همزمان کرایه خانه و اقساط وام مشکلی جدی برای صاحبان مسکن مهر در مهاجران

موحدی یکی دیگر از متقاضیان مسکن در پروژه 280 واحدی مهاجران است که به خبرنگار مهر در این زمینه گفت: در حال حاضر با بد قولی پیمانکار پروژه ما با مشکلات زیادی مواجه شده ایم.

وی پرداخت اقساط وام دریافتی به طور همزمان با کرایه خانه را مشکل جدی خویش در این زمینه بیان کرد و ابراز داشت: شخصا برای دریافت این خانه حدود 35 میلیون تومان را پرداخت کرده ام و الان هم دو ماه است که ماهی 200 هزار تومان را برای اقساط وامم پرداخت می کنم این مشکلات به علاوه پرداخت کرایه خانه و پرداخت حدود 2 میلیون تومان بابت بیمه خانه ای که هنوز در آن مستقر نشده ام بار سنگینی را بر دوش زندگیم گذاشته است.

موحدی خاطرنشان ساخت: خانه ها با مشکل نداشتن لوله کشی گاز، کننتور آب و برق و آماده نبودن محوطه مواجه هستند و همین امر باعث شده تا نتوانیم هنوز با گذشت 2 سال از عقد قرار داد در این خانه ها مستقر شویم.

طبق قرارداد اولیه قرار بود خانه ها سال گذشته تحویل شوند

وی یادآور شد: طبق قرارداد اولیه قرار بود خانه ها سال گذشته تحویل شوند و در صورت عدم تحویل به موقع هم پیمانکار به ما خسارت پرداخت کند که با تغییر قرارداد اولیه نه تنها خسارتی را دریافت نکردیم بلکه با پرداخت هزینه ای بیش از هزینه اول با مشکلات اقتصادی هم روبرو شدیم.

سرپرست مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی هم در پاسخ به خبرنگار مهر پیرامون علت عدم تحویل به موقع این مساکن به صاحبان آن گفت: پروژه 280 واحدی مسکن مهر شهرک مهاجران به علت تعلل شرکت های خدمات رسان آب، برق و گاز تا به امروز تحویل مالکین آن نشده است.

مجید شارقی افزود: طبق جلسات برگزار شده در استانداری مقرر شد در راستای مساعدت با مالکان این منازل، ابتدا تمامی واحدها تکمیل شوند که بر این اساس در حال حاضر کلیه واحدها تکمیل است و فقط منتظر تعهد ادارات خدمات رسان آب، برق و گاز هستیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از دیگر مشکلات این ساختمان ها بحث بیمه مساکن مهر است که باید به پیمانکار پرداخت شود، ابراز کرد: تعیین تکلیف بیمه مساکن مهر که در ابتدا متری 5200 تومان بود که با عدم موافقت سازمان تامین اجتماعی مواجه شد و سازمان بیمه تامین اجتماعی این بیمه را متری 17 هزار تومان اعلام کرد. با تعیین تکلیف وضعیت بیمه اگر متری 5200 تومان باشد باید مفاصا حساب را به پیمانکار تحویل بدهند و اگر متری 17 هزار تومان باشد باید مالکین ما به تفاوت را به پیمانکار پرداخت کنند. در صورت تعیین تکلیف این مشکل، روند تحویل خانه ها سرعت می یابد.

تحویل منازل 280 واحدی مهاجران تا 20 شهریور ماه

سرپرست مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی با اعلام خبر تحویل منازل مسکن مهر شهرک مهاجران تا پایان شهریور ماه جاری گفت: با عنایت به اینکه از 280 مالک این پروژه حدود 112 نفر تسویه حساب کامل کرده اند در صورت تسویه حساب کلیه مالکین، دریافت دفترچه قسط و در صورت انجام تعهد ادارات خدمات رسان، این منازل در تاریخ 6 شهریور ماه به مالکینی که به طور کامل تسویه حساب کرده اند تحویل خواهد شد.

اشراقی گفت:برای مالکینی هم که تا تاریخ مذکور نسبت به تسویه حساب نهایی اقدام نکرده اند اخطار صادر خواهد شد و در صورت عدم توجه منازل آنها واگذار می شود.

وی اظهار داشت: تا امروز به مالکینی که نسبت به تسویه حساب نهایی اقدام نکرده اند اخطار داده شده است که در صورت عدم توجه به این اخطارها منازل آنها واگذار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تسویه حساب نهایی با پیمانکار برای تکمیل محوطه ساختمان الزامی است، افزود: اداره کل راه و شهرسازی استان برای مساعدت با مالکین این منازل سود دوران مشارکت وام دریافتی آنها یعنی تقسیط را با بانک که کاری قانونی است در راستای منفعت مالکین پرداخت کرده است؛ لذا مالکین نیز باید نسبت به تسویه حساب نهایی با پیمانکار برای آماده سازی محوطه هر چه سریعتر اقدام کنند.

سرپرست مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی در پایان تاکید کرد: در صورت انجام تعهد ادارات خدمات رسان آب، برق و گاز نسبت به اجرای این خدمات در پروژه 280 واحدی شهرک مهاجران و در صورت تسویه حساب نهایی مالکین، کلید این خانه ها در 20 شهریور ماه جاری به مالکینی که دفترچه قسط را دریافت کرده اند تحویل خواهد شد.

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گزارش: طاهره قهیه ای