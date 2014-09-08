نیرنگ جدید غرب برای مداخله در امور منطقه/ آمریکا شریک اصلی جنایات داعش است

خبرگزاری مهر گفتگویی را با "احمد ادیب احمد" کارشناس سوری انجام داده است که مشروح آن از نظر می گذرد:

روند تشکیل دولت جدید را در سوریه چگونه ارزیابی می کنید و به نظر شما آیا تغییرات اعمال شده در ترکیب دولت جدید تاثیری بر پایان بحران کنونی خواهد گذاشت؟

-"وائل الحلقی" توسط "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه مامور تشکیل کابینه جدید سوریه شد، وی در دولت پیشین نیز شایستگی و صلاحیت خود را در پست نخست وزیری اثبات کرد و توانست اعتماد بشار اسد را کسب کند.

با این وجود تغییرات اعمال شده در دولت جدید بسیار جزئی است و این دولت را برپایه این تغییرات جزئی نمی توان تنها دولت جدید نامید، بلکه این دولت خاص شرایط ویژه کنونی در سوریه است؛ در واقع یک دولت استثنائی و دولت بحران.

چنین دولتهایی که در مراحل خاص و بحرانی موفق عمل می کنند در مراحل دیگر نیز به علت فعالیت در شرایط بحرانی و سخت، مورد اعتماد واقع می شوند.

تا زمانی که تغییرات کامل و شاملی در وضعیت کنونی ایجاد نشود، ما در مرحله صلح و آسایش قرار نخواهیم گرفت، به هر حال ما در شرایط بحرانی به سر می بریم و پایان دادن به آن وظیفه دولت جدید نیست زیرا آنچه امروز ما در سوریه شاهد آن هستیم یک بحران جهانی است که هیچ دولتی به تنهایی نمی تواند بر آن فائق آید، وظیفه دولت جدید مقابله با این بحران و افزایش تلاشها برای مقاومت و پایداری در مقابل آن است.

چالشهای اساسی سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی که دولت جدید با آن مواجه است، چیست؟

-در سایه گسترش تروریسم در منطقه و حمایتهای تسلیحاتی و مادی خارجی از تروریستها، بزرگترین چالشی که دولت جدید سوریه با آن مواجه است چالش امنیتی و نظامی است، از میان بردن تروریستها اصلی ترین اولویت دولت جدید در این مرحله حساس است.

همچنین از جمله چالشهای دولت جدید در عرصه سیاسی در عرصه داخلی؛ انتقال به مرحله پیگیری اموری است که به منافع ملت آسیب رسانده است چرا که امروزه هیچ دلیلی برای عدم محاکمه خیانتکاران و مزدوران بیگانه و مفسدین وجود ندارد.

اما در عرصه خارجی باید بگویم که حل و فصل امور سیاسی از مهمترین اولویات محسوب می شود. چنانکه دولت جدید این امکان را دارد که شروطی را برای دشمنان و مخالفان دمشق در نظر بگیرد.

همچنین در زمینه اقتصادی اولویت اصلی و اولیه دولت فراهم آوردن امکانات لازم و اساسی برای زندگی مناسب شهروندان سوریه و تامین ذخیره مناسب در سطح ملی و برای مدت زمان طولانی برای مقابله با خطرات آتی محسوب می شود که این امر با درنظر گرفتن برنامه های استراتژیک طولانی مدت برای بازسازی زیرساختهای سوریه محقق خواهد شد، چرا که بازسازی زیرساختها به تحقق صلح و ثبات در کشور کمک شایانی خواهد کرد.

برخی از مخالفان معتقدند که تغییرات در دولت جدید شامل پستهای وزارتی مهم و حساس نشده است و تنها در زمینه برخی از پستهای اقتصادی و خدماتی محدود شده است. پاسخ شما به این مدعا چیست؟

-در جواب این سوال باید گفت زمانی که دولت جدید در حال شکل گیری بود هدف اصلی این نبود که همه اعضا تغییر کنند بلکه هدف اصلی تنها اصلاح ضعفها و کاستیهای موجود بود.

اما درخصوص مخالفان باید گفت که موضع این گروه از پیش نیز مشخص بود و تا زمانی که اینها جزئی از مزدوران خارجی باشند، نظراتشان هیچ اهمیتی ندارد و غیر ممکن است که اجازه بدهیم در دولت ملی این مزدوران راه یابند، البته باید بگویم اینها در هیچ شرایطی از هیچ دولتی رضایت نخواهند داشت.حتی اگر تغییرات کلی در دولت جدید اعمال می شد.

وضعیت منطقه را پس از آغاز تحرکات اخیر داعش در عراق و سوریه و احتمال تشکیل ائتلاف بین المللی علیه این گروه تروریستی را چگونه ارزیابی می کنید و آیا پیش بینی می کنید که موضع سوریه در این خصوص با آمریکا همسو باشد؟

-امروز خاورمیانه با بحران تروریسم مواجه است بحرانی که بشار اسد در آغاز جنگ سوریه در مورد آن هشدار داده بود.

امروز داعش، النصره و القاعده در عراق فعالیت می کنند و در اردن، لبنان عربستان، کویت و مصر نیز در آینده نزدیک شاهد حضور تروریستها خواهیم بود با این وجود، این خطر اسرائیل را تهدید نمی کند.

این خطر همه منطقه را تهدید می کند و در حقیقت موجب ظهور آتشفشانی عظیم خواهد شد که در پی آن کشورهای منطقه تقسیم می شوند و نقشه های جدیدی رسم می شود

اما ائتلاف بین المللی علیه داعش که آمریکا طرح آن را ارائه کرده است یک نیرنگ جدید برای باز گذاشتن دست آمریکا و اروپا برای مداخله در امور کشورهای منطقه و نیرنگ علیه این کشور طبق منافع اسرائیل است، چرا که آمریکا شریک داعش در اقدامات تجاوزکارانه و وحشیانه است و به همین دلیل تصور نمی شود که سوریه در این مورد در کنار آمریکا قرار بگیرد آمریکا بارها اعلام کرده که با سوریه در زمینه داعش همکاری نخواهد کرد.

تاکید دارم که خیر و شر در هیچ صورتی نمی توانند درکنار هم قرار بگیرند.

آینده سوریه را در سایه اقدامات اخیر تروریستها چگونه ارزیابی می کنید و آیا معتقد هستید که نظام سوریه می تواند در نهایت این پدیده را نابود کند؟

امروز در شرایط جنگ با تروریسم قرار داریم و این جنگ از نوع جنگهای طولانی مدت است که کشور را دچار فرسایش می کند اما با پایداری مردم سوریه و حمایت آنها از رهبران و دولت خود و همچنین با ادامه شجاعتها و رشادتهای ارتش در دفاع از کشور دولت قادر خواهد بود که این جنگ نابرابر و تروریستی را از میان ببرد و به نظر من سوریه در آینده، کشوری بدون تروریست و واحد خواهد بود، سوریه بار دیگر به پا می خیزد تا فرهنگ و تمدن خود را از نو بسازد.