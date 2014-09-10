به گزارش خبرنگار مهر، طبق پیش بینی دولت در سال جاری 7 میلیون و 500 هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی مشمول دریافت بسته های حمایت غذایی شدند که در حال حاضر توزیع بسته های غذایی برای این گروه ها انجام شده است.

بر اساس اعلام وزیر کار قرار است این دو گروه مشخص تا پایان سال جاری در 4 مرحله بسته های امنیت غذایی دریافت کنند. در عین حال، سال گذشته برنامه دولت در قالب توزیع سبدهای کالایی رایگان برای گروه های مختلف اجتماعی انجام شد.

هرچند قرار بود توزیع سبدهای کالایی در سال جاری نیز دنبال شود و این موضوع از سوی مقامات دولت تدبیر و امید نیز اعلام شده بود، اما بعد عنوان شد دولت واگذاری سبدهای کالایی را متوقف کرده و قصد دارد حمایت ها را تنها برای گروه های هدف در معرض خطر متمرکز کند.

به تازگی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد در صورت فراهم شدن برخی پیش شرط ها مانند تامین منابع مالی مورد نیاز، دولت قصد دارد واگذاری بسته های امنیت غذایی را برای 10 میلیون نفر انجام دهد که این موضوع به معنای شناسایی و ارائه لیست جدیدی از 2.5 میلیون مشمول جدید است.

نمایندگان کارگری کشور معتقدند دستکم بخش قابل توجهی از مشمولان جدید دریافت بسته های امنیت غذایی باید در گروه کارگری کشور باشند چون کارگران در حال حاضر از کم درآمدترین گروه های اجتماعی کشور محسوب می شوند.

آنها پیش تر برخی نامه نگاری ها را نیز با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اینباره انجام داده بودند و از وی خواسته بودند تا درخواست آنها را در دولت مطرح و پیگیری کند. انتظار می رود در یکی دو ماه آینده که دولت لیست جدید مشمولان دریافت بسته های غذایی را معرفی خواهد کرد، ردی نیز از کارگران در آن باشد.

با این وجود، تاکنون نامی از کارگران به عنوان مشمولان احتمالی دریافت بسته های امنیت غذایی در مرحله دوم از سوی مقامات وزارت کار برده نشده است و انجام برخی اقدامات برای شناسایی مشمولان جدید مطرح می شود.

نمایندگان کارگری کشور می گویند کارگران می توانند جزو مشمولان جدید دریافت بسته های امنیت غذایی باشند چرا که وزارت کار از سوی دولت ماموریت دارد تا از طریق بانک اطلاعاتی موجود که در قالب فازدوم هدفمندی یارانه ها ارائه شده است، دو گروه مشخص حقوقی زیر 600 هزارتومان و 600 تا یک میلیون تومان را شناسایی و برای دریافت بسته های غذایی آماده کند.

طبق آخرین مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار به میزان 609 هزارتومان تعیین شده است که حقوق نهایی ماهیانه دست کم 3 میلیون کارگر شاغل در بخش های مختلف کشور است.

به بیان ساده تر در شرایط فعلی، میلیون ها شاغل کارگری کشور تنها حقوقی به میزان مصوبه شورای عالی کار را دریافت می کنند که البته در بسیاری از موارد برای استفاده از بیمه تامین اجتماعی، ارقامی نیز از 609 هزارتومان به عنوان حق بیمه کسر می شود که در نهایت حقوق بسیاری از افراد حتی از 600 هزارتومان نیز کمتر است؛ بنابراین این دسته از شاغلان مشمول قانون کار به صورت بالقوه مشمول دریافت بسته های امنیت غذایی خواهند بود.

طبق پیش بینی صورت گرفته در سال جاری، ارزش سبدهای غذایی برای هر نفر تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی 200 هزار ریال و در نهایت برای هر خانوار تا یک میلیون و 400 هزار ریال است.

در صورت ادامه این روال برای 2.5 میلیون مشمول جدید که قرار است تا آبان ماه امسال مشخص شوند، بسته های کالایی مرحله دوم در پاییز و زمستان امسال توزیع خواهد شد.

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تازه ترین اظهارات خود درباره توزیع سبد کالا، با اعلام اینکه روند شناسایی گروه های جدید مشمول دریافت بسته های امنیت غذایی تا 2 ماه آینده کامل خواهد شد گفت: در حال شناسایی گروه های در معرض فقر غذایی هستیم.

وزیر کار اظهار داشت: بانک های اطلاعاتی کشور کامل نیستند و در این مدت تلاش کردیم تا به اطلاعات موجود انسجام ببخشیم.