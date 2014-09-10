کرانچار گزینه مربیگری تیم ملی ایران است/ آشنایی با لیگ و بازیکنان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، کرانچار در سال 2011 به عنوان سرمربی تیم سپاهان منصوب شد و با این تیم به یک عنوان قهرمانی لیگ و یک قهرمانی در جام حذفی دست پیدا کرد. سپاهان فصل جدید رقابتها را با سه برد پیاپی آغاز کرد اما در چهار بازی بعدی یک شکست و سه تساوی در کارنامه این تیم به چشم می خورد.

کرانچار فصل گذشته با سپاهان به عنوانی بهتر از چهارمی دست پیدا نکرد و همین امر سبب شد تا این تیم نتواند در رقابتهای این فصل لیگ قهرمانان آسیا شرکت کند.

بر پایه گزارش سایت svenskafans، کرانچار که پدر نیکو کرانچار است از آنجایی که "کارلوس کی‎روش" با مسئولان فدراسیون فوتبال ایران به توافق نرسیده، گزینه جانشینی این مربی پرتغالی در تیم ملی فوتبال ایران است.

مربی پیشین تیم مونته نگرو طبق اعلام این سایت با لیگ ایران و بازیکنان فوتبال این کشور آشنایی دارد.