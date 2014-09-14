«پول ک» در انتظار حمایت مرکز گسترش است/ ساخت فیلم در بوشهر

مهران ملکوتی که پیش از این به عنوان صدابردار و دستیار فیلمبردار در سینمای ایران فعالیت می کرده است، در اوایل سال جاری پروانه ساخت اولین فیلم بلند سینمایی خود با نام «پول ک» را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرد. وی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هنوز زمان فیلمبرداری این فیلم سینمایی مشخص نیست، گفت: مدتی است که درخواست حمایت خود را برای ساخت فیلم سینمایی «پول ک» به مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ارائه کرده‌ایم اما هنوز جواب قطعی برای ساخت این فیلم سینمایی اعلام نشده است.

وی ادامه داد: «پول ک» یک فیلم اجتماعی است که داستان کودکی را روایت می کند که در مرحله گذر از کودکی به بزرگسالی است. این فیلم سینمایی قرار است در شهر بوشهر جلوی دوربین برود، اما تا زمان تامین بودجه نمی توانیم زمان دقیق فیلمبرداری را اعلام کنیم.

ملکوتی در پایان گفت: قرار است از تعدادی از بازیگران شناخته‌شده سینمای ایران استفاده کنیم، البته با توجه به اینکه هنوز قرارداد آنها قطعی نشده نمی توانم نام بازیگران مورد نظر خود را اعلام کنم.

ملکوتی پیش از این صدابرداری فیلم هایی چون «اعترافات ذهن خطرناک من»، «ضدنور»، «دو ساعت بعد مهرآباد»، «طبقه حساس»، «لامپ صد» و ... را برعهده داشته است. همچنین در فیلم هایی چون «طعم گیلاس»، «بازمانده» و «پری» به عنوان دستیار فیلمبردار حضور داشته است.