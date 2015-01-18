به گزارش خبرگزاری مهر، علی واجدسمیعی تهیهکننده فیلم سینمایی «پول + ک» درباره چگونگی شکل گرفتن ایده اولیه این فیلم گفت: مهران ملکوتی کارگردان این فیلم صدابرداری 2 فیلم سینمایی را در بوشهر برعهده داشت و به آن فضا علاقه پیدا کرد. بعد از آشنایی با احسان عبدیپور و مشورت با او، به سوژه کنونی رسید و پس از بازنویسی فیلمنامه، تصویربرداری «پول ک» با مشارکت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی آغاز شد.
وی درباره همکاری با این پروژه توضیح داد: ابتدا تهیهکنندگی این کار بر عهده رضا میرکریمی بود، اما بعد از انجام مراحل پیش تولید او از تهیهکنندگی کار انصراف داد. البته بخش قابل توجهی از عوامل و بازیگران «پول ک» در مرحله پیش تولید مشخص شده بود و ما هم بر همان اساس جلو رفتیم.
وی با اشاره ادامه همکاری میرکریمی به عنوان مشاور کارگردان با این فیلم، بیان کرد: زمانی که برای حضور در این کار با من صحبت شد سراغ رضا میرکریمی رفتم و درباره تمایل به ادامه همکاری با پروژه سینمایی «پول + ک» از او پرسیدم. قرار شد به عنوان مشاور کارگردان در کنار مهران ملکوتی باشد. اینکه مشورتی با میرکریمی صورت گرفته یا نه، نمیدانم اما ممکن است این همکاری زمان تدوین فیلم اتفاق بیفتد. با توجه به شناختی که از میرکریمی دارم، میدانم قطعا مشاور خوبی است و سوالی را بیپاسخ نمیگذارد.
واجدسمیعی با تاکید بر حضور فیلم «پول + ک» در جشنواره فیلم کودک اصفهان، خاطرنشان کرد: حضور در جشنواره فیلم فجر برای ما عملی نبود. فیلمبرداری فیلم به خاطر تغییرات اتفاق افتاده با سه ماه تاخیر آغاز شد و ما نمیخواستیم با سرعتی جلو برویم که کیفیت فیلم را تهدید کند. از آنجایی که ژانر فیلم «پول ک» کودک و نوجوان است، برای حضور در جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان هدف گیری شده است.
وی ادامه داد: موضوع فیلم اجتماعی است اما ژانر آن کودک و نوجوان است. البته «پول ک» تنها مختص بچهها نیست و بزرگترها هم میتوانند با آن ارتباط برقرار میکنند. به هر حال قهرمان فیلم، کودک است. از ابتدا میدانستیم این گونه فیلمها مشخصههای فیلمهای تجاری را ندارد. «پول ک» همان چیزی است که هست و باید در حد و اندازه خودش از آن انتظار داشته باشیم. با همه اینها هدفگیری خودش را دارد و باید این هدفگیری به درستی انجام شود.
واجدسمیعی درباره انگیزه خود از همکاری با این پروژه توضیح داد: پیام فرهنگی فیلم برای من جذاب بود و احساس کردم بهتر است «پول ک» بهخاطر این پیام ساخته شود. این فیلم میگوید آرمانگرایی نباید کورکورانه و احساسی شود، چرا که محکوم به شکست است. آرمانگرایی باید عقلانی و منطقی باشد و دراین شرایط انسان میتواند به اهدافش برسد.
فیلم سینمایی «پول + ک» به کارگردانی مهران ملکوتی روز ۲۱ آذرماه ۹۳ کلید خورده است و به گفته تهیهکننده این فیلم، فیلمبرداری آن تا ۲۰ روز دیگر ادامه دارد.
«پول ک» فیلمی با موضوع کودک و نوجوان، داستان «اتو» نوجوان بوشهری است که دو سال از فوت پدرش میگذرد و با رویای او زندگی میکند. مادر اتو به علت مشکلات اقتصادی به ازدواج مجدد رضایت داده اما اتو به شدت مخالف است، پس از طی مسائل و مصائب گوناگون اتو واقعیتهای زندگی را میپذیرد...
بازیگران این فیلم سینمایی هم عبارتند از بهدخت ولیان، فرهاد قائمیان، قربان نجفی، توماج پورمراد، محسن سلیمانی، ابوالفضل شاهکرم، عباس کاج، جعفر بهبهانی و پیام شادنیا.
سایر عوامل تولید فیلم سینمایی «پول ک» به این شرح هستند کارگردان: مهران ملکوتی، تهیهکننده: علی واجدسمیعی، نویسنده فیلمنامه: شیلا رشیدیان، مدیر فیلمبرداری: علیرضا قاضی، موسیقی: علی صمدپور، طراح صحنه و لباس: شیوا رشیدیان، تدوین: سیاوش ترازندهپور، صدابردار: محمدحسن فتاحی، مدیر تولید: یوسف صمدزاده، جانشین تولید: ادریس عبدیپور، طراح چهره پردازی: مهرنوش طبیبی، جلوههای ویژه میدانی: آرش آقابیگ، عکاس: جلال حمیدی، جلوههای ویژه رایانهای: بهنام خاکسار، تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.
