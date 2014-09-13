جمعیت بیکار کشور از مرز شش میلیون نفر گذشته است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد صالحی ظهر شنبه در آئین تودیع و معارفه مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان بوشهر اظهار داشت: فنی و حرفه‌ای در توسعه و پیشرفت جامعه نقش بسیار مهمی دارد و باید با ارائه آموزش‌های پایدار و کاربردی زمینه را برای رفع مشکلات بیکاری در کشور فراهم کنیم.

وی به ظرفیت‌های بسیار مهم استان بوشهر در زمینه صنایع اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: این استان در بخش های نفت، گاز، پتروشیمی، دریا و تجارت دارای ظرفیت‌های بالایی است که باید نیروی انسانی ماهر و توانمند در استان تولید شود.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان فنی و حرفه‌ای کشور به اعتبار بالای گواهینامه‌های فنی و حرفه‌ای در بخش های مختلف اشتغال و سازمان‌ها اشاره کرد و افزود: بکارگیری افراد دوره دیده در مراکز این سازمان دارای اولویت برای بکارگیری در مشاغل هستند.

اشتغال پایدار نیازمند توسعه آموزش‌های فنی و حرفه ای در سطح کشور است

وی با بیان اینکه توسعه آموزش‌های فنی و حرفه ای در سطح کشور یکی از راه‌های تحقق اشتغال پایدار است، بیان داشت: آموزش های زامان فنی و حرفه‌ای بر اساس نیازهای صنایع و اشتغال کشور طراحی شده است.

صالحی به آماری از وضعیت بیکاری در کشور اشاره کرد و بیان داشت: تعداد بی‌کاران کشور بر اساس آمار از شش میلیون نفر گذشته است و این احتمال وجود دارد که از 10 میلیون نفر نیز فراتر رود.

وی این میزان بیکاری در سطح کشور را یک خطر توصیف کرد و ادامه داد: ما می‌توانیم در این شرایط پاسخگو نیست و باید با شعار ما بتوانیم برای رفع مشکلات حرکت کنیم و مشکلات بیکاری در کشور را رفع کنیم.

مشکلات بخش‌های مختلف آموزشی مربوط به دولتی خاص نیست

مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان فنی و حرفه‌ای کشور با اشاره به وجود برخی مشکلات در بخش‌های اموزشی در سطح کشور، افزود: این مشکلات زائیده یک سری راهبردهای غلط است که مربوط به دولت خاصی نیست و باید برای اصلاح آن تلاش شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی سازمان فنی و حرفه ای برای توسعه آموزش بازاریابی و تولید تاکید کرد: از دیگر برنامه‌های این سازمان می‌توان به ارائه آموزش‌های بازار محوری و تقاضا محوری اشاره کرد.

صالحی تصریح کرد: دولت تلاش‌های بسیار زیادی را برای خروج از رکود داشته است و تا حدودی به اهداف مورد نظر خود دست یافته است ولی این مهم به معنای مطلوب بودن همه چیز نیست و باید تلاش بیشتری صورت بگیرد.