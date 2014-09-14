حضور 5 گروه دانش آموزی در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با استناد به مفاد فراخوان و با توجه به اهمیت نقش تئاتر دانش آموزی در راستای تربیت نسل آینده تئاتر کشور و با رویکرد حمایت از خلاقیت های هنری دانش آموزان، پس از بررسی و ارزیابی آثار ارسالی از سوی ادارات کل آموزش و پرورش استان ها، گروه های راه یافته به مرحله نهایی این بخش از جشنواره را به شرح زیر معرفی کرد:

نمایش «کنترل z» در بخش صحنه ای مدارس پسران، از استان خراسان رضوی، «میار جلی» در بخش صحنه ای مدارس پسران، از استان سیستان و بلوچستان، «خوک ها» در بخش صحنه ای مدارس پسران، از استان یزد، «دوستی باور نکردنی» در بخش صحنه ای مدارس دختران از استان خراسان جنوبی، «با خداحافظی ات خوشحالمون کن» در بخش صحنه ای مدارس دختران، از استان یزد.

بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی تئا‌تر کودک و نوجوان همدان به دبیری پیام دهکردی از ۱۵ مهر ماه مصادف با روز جهانی کودک آغاز و تا ۲۱ مهر ماه هم زمان با عید سعید غدیرخم ادامه دارد.