رضایی هم به مدال برنز جهان دست یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، فرنگی کار وزن 98 کیلوگرم کشتی فرنگی کشورمان در دیدار رده‌بندی رقابتهای جهانی ازبکستان برابر الکساندر هاربوویک از بلاروس قرار گرفت که موفق شد با نتیجه 4 بر یک از سد حریف بگذرد و صاحب مدال برنز شود. رضایی با پیروزی در این دیدار ضمن کسب مدال برنز، یکی از عوامل قهرمانی تیم کشتی فرنگی ایران در رقابتهای جهانی شد.

قاسم رضایی پیش از این دیدار، در دور نخست با نتیجه 3 بر یک کارل اسچون از سوئد را شکست داد. وی در دور بعد مقابل موسی اولویف از روسیه با نتيجه 2 بر يك به برتري دست يافت و راهي دور سوم شد.رضایی در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه 2 بر صفر مارتین نیلسن از نروژ دارنده مدال برنز اروپا را شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد.

وی در نیمه‌نهایی نیز به مصاف آرتور الکسانیان نفر سوم المپیک لندن، نایب قهرمان جهان و قهرمان اروپا از ارمنستان رفت که با قبول شکست در این دیدار شانس حضور در دیدار فینال این وزن را از دست داد و راهی دیدار رده بندی شد.