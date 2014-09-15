بازرسی آموزشگاههای فنی و حرفه ای همدان مروج اشتغال پایدار/ تقویت مهارت آموزی ضامن رونق بازار

به گزارش خبرنگار مهر، آموزش فنی و حرفه ای کشور از ادغام سه نهاد آموزشی در سال 1359 ایجاد و به منظور ارائه آموزش های فنی و حرفه ای تشکیل شد و بر اساس بیش از 10 قانون موضوعه و ماده 151 قانون برنامه سوم و تنفیذ آن در قانون برنامه چهارم، متولی آموزش های فنی و حرفه ای کوتاه مدت بوده و فعالیت های آموزشی خود را در دو بخش دولتی و غیردولتی اجرا می کند.

استان همدان نیز از اولین استان های کشور است که ارائه آموزش های فنی و حرفه ای در آن اجرا شده و اولین مرکز کارآموزی استان همدان به صورت یک مجموعه با توان ارائه خدمات شبانه روزی به کارآموزان در شهر همدان احداث شد و هم اکنون نیز 20 مرکز آموزش فنی و حرفه ای ثابت در استان همدان آموزش های مهارتی را به متقاضیان ارائه می کنند.

در حال حاضر 189 آموزشگاه آزاد فعال در سطح استان همدان فعالیت می کنند که از این تعداد 12 آموزشگاه ویژه برادران، 129 آموزشگاه ویژه خواهران و 48 آموزشکاه دو منظوره است.

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد به موسسه آموزشی گفته می شود که توسط بخش غیردولتی با کسب مجوز از سازمان و در چهارچوب آئین نامه تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد مصوب سال 1385 هیئت دولت راه اندازی شده و بر اساس برنامه های درسی و استانداردهای مهارت آموزشی نسبت به برگزاری دوره های آموزش فنی و حرفه ای اقدام می کند.

در این راستا مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ایجاد عدالت آموزشی و یکنواخت سازی توزیع پراکندگی آموزش های فنی و حرفه ای در شهرستان های استان و ایجاد فرصت های جدید شغلی از طریق رصد نوآوری ها و فناوری های جهانی و سوگیری آموزش ها با رویکرد آینده پژوهش در برنامه قرار دارد، گفت: استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی، افزایش تعداد دوره های آموزشی برنامه، افزایش سهم حوزه آموزش های کشاورزی از آموزش های مهارتی و توجه بیشتر به آموزش های بخش هتلداری و گردشگری از اهداف این سازمان است.

علیرضا مهرابی به آخرین آمار تهیه شده از اقدامات این مجموعه در چهار ماهه نخست امسال اشاره کرد و افزود: عملکرد سازمان فنی و حرفه ای استان در کارگاه ها در این مدت یک میلیون و 303 هزار و 775 نفر- ساعت است و 325 نفر از کل کارآموزان در حال حاضر این مرکز دانشجو هستند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان با بیان اینکه در راستای کیفیت بخشی عملکرد آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد و بهره وری مطلوب از سرمایه، نیروی انسانی و امکانات و تحقق اهداف سازمان، در بازرسی ها مسائلی نظیر تجهیزات، مکان و انطباق آن با استانداردهای موجود، نحوه مدیریت و اداره آموزشگاه، رعایت قوانین و مقررات مربوط به مدیران و مربیان و چگونگی ارائه آموزشها و سایر عوامل مدنظر است، گفت: عدم رعایت ساعات استاندارد آموزشی، دریافت شهریه اضافی و عدم حضور مدیر در ساعات آموزش از موارد تخلف است.

مهرابی افزود: با همکاری آموزشگاهها و بازرسی های دقیق ارتقا سطح کیفی آموزشها در بخش خصوصی آموزشهای مهارتی مدنظر است تا در نهایت برای رضایتمندی متقاضیان گام های موثری برداشته شود.

وی عنوان کرد: با آموزشگاه های آزاد دارای اشکال، طبق آیین نامه رسیدگی به تخلفات برخورد خواهد شد که شامل تذکر کتبی، توقف و یا تعطیلی آموزشگاه است.

مهرابی از جمله مزایای بازرسی آموزشگاه ها را حفظ حقوق مردم، کمک به اجرای صحیح قوانین و شناسایی نقاط ضعف و برطرف کردن آنها و ارائه دقیق برنامه ها و دستورالعمل های سازمان دانست.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان ادامه داد: 180 آموزشگاه فعال با دو هزار و 205 دوره آموزش در استان همدان وجود دارد که تعداد رشته های آموزش داده شده 24 و تعداد حرفه های آموزشی این مراکز 129 حرفه است .

وی با بیان اینکه 934 بار از آموزشگاه های آزاد بازرسی انجام شده تا خدمت رسانی به نحو مطلوب صورت گیرد، گفت: عملکرد در چهار ماه نخست در این آموزشگاه ها 605 هزار و 440 نفر - ساعت است.

وی در خصوص رشته های موجود در آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد استان همدان گفت: در حوزه خدمات می توان به رشته های فناوری اطلاعات، مراقبت زیبایی، طراحی و دوخت، امور مالی و بازرگانی، صنایع دستی(بافت)، هنرهای تجسمی، گردشگری، بهداشت و ایمنی، هنرهای نمایشی، خدمات آموزشی، طلا و جواهر سازی، دوخت های سنتی و هنرهای تزئینی اشاره کرد.

وی گفت: در حوزه صنعت نیز رشته های عمران، برق، مکانیک، مخابرات، الکترونیک، معدن، اتومکانیک، تاسیسات، کنترل و ابزار دقیق و صنایع چوب در آموزشگاه ها فعالیت دارند و در حوزه کشاورزی رشته صنایع غذایی فعال است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان با ارائه آماری از عملکرد اداره سنجش و ارزشیابی مهارت استان همدان عنوان کرد: در این چهار ماه تعداد کل افراد شرکت کننده در آزمون های استان 15 هزار و 965 نفر بوده که شامل آزمون های هماهنگ، ادواری، کار و دانش، اتحادیه و اصناف، المپیادهای ملی مهارت، تفاهم نامه ها و صنعت ساختمان است.

مهرابی همچنین به تعداد شرکت کنندگان در رشته های قالیبافی و صنعت ساختمان اشاره کرد و افزود: یک هزار و 875 نفر در رشته قالیبافی و دو هزار و 142 نفر در رشته صنعت ساختمان شرکت کرده اند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان در خصوص برگزاری پانزدهمین مسابقات مهارت گفت: تعداد شرکت کنندگان در مرحله شهرستانی دو هزار و 109 نفر، در مرحله استانی 179 نفر و در مرحله کشوری 18 نفر در 15 رشته بود و آمار شرکت کنندگان در نخستین دوره مسابقات مهارت معلولین 97 نفر شامل 65 مرد و 32 زن بوده است.

مسئول واحد آموزش مرکز فنی و حرفه ای برادران شهرستان همدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دوره های آموزش تخصصی رباتیک صنعتی، طراح و تحلیلگر مدارات میکروکنترلر خانواده ARM و طراحی مسکن ویلایی و آپارتمانی با نرم افزار Revit برای نخستین بار در مراکز جوار دانشگاهی آموزش فنی و حرفه ای شهرستان همدان در حال برگزاری است.

وحید بهرامی فروتن با اعلام اینکه آموزش طراحی مسکن ویلایی و آپارتمانی با نرم افزار Revit به مدت 297 ساعت از 25 تیرماه آغاز و تا 25 آبان ماه ادامه دارد، افزود: مهارت آموزان در طول این دوره طراحی داخلی و نمای بیرونی توسط نرم افزار پیشرفته Revit، نمایش گرافیکی و شبیه سازی سه بعدی پلان های ساختمانی، امکان تصویربرداری سه بعدی از ساختمان های شبیه سازی شده و وارد کردن فایل های اتوکد و 3DMAX به Revit را فرا می گیرند.

وی در خصوص دوره آموزش تخصصی رباتیک صنعتی که از تیر ماه آغاز شده نیز گفت: دانش آموختگان رشته های مکاترونیک، رباتیک، برق، الکترونیک، کنترل، مکانیک و کامپیوتر(سخت افزار و نرم افزار) در این دوره ثبت نام و مهارت آموختگان در این دوره برنامه نویسی PLC، برنامه نویسی نویسی ربات و شبیه سازی فرآیندهای صنعتی با ربات را فرا می گیرند.

بهرامی فروتن با اشاره به رشته های جدید دیگر که از مهرماه امسال برگزار خواهد شد، گفت: دوره تخصصی فن ورز نمونه سازی سریع که برای نخستین بار در مرکز فنی و حرفه ای شهرستان همدان واقع در مریانج برگزار خواهد شد و دانشجویان مکانیک و مهندسی پزشکی می توانند در این دوره ثبت نام کنند و طول این دوره آموزشی 100 ساعت شامل 42 ساعت تئوری و 58 ساعت عملی است.

وی افزود: دوره تخصصی انژکتور و کار با دستگاه دیاگ نیز برای نخستین بار در مهرماه سال جاری در مرکز تخصصی مکانیک فنی و حرفه ای شهرستان همدان واقع در شهرک مدنی جنب دانشگاه آزاد اسلامی برگزار خواهد شد که دانشجویان مکانیک و مهندسی پزشکی می توانند در این دوره ثبت نام کنند.

وحیده نظری فارغ التحصیل رشته مهندسی شیمی و کارآموز رشته های ابزار دقیق و اندازه گیری و کالیبراسیون مرکز فنی و حرفه ای شهرستان همدان و یکی از کارآموزان مرکز فنی و حرفه ای شهرستان همدان نیز در گفتگو با مهر گفت: متاسفانه در دانشگاه ها به علوم تئوری توجه می شود و واحدهای کارگاهی و آزمایشگاهی از توجه کمتری برخوردارند و این در حالی است که پیشبرد همزمان و در کنار هم علوم تئوری و عملی موجب موفقیت و دستیابی به نقاط مطلوب در آن رشته می شود.

وی با بیان اینکه دانشجویان و کارآموزان می توانند در کارگاه های فنی و حرفه ای علوم و دانسته های تئوری خود را در عمل آزمایش کنند، افزود: مراکز فنی و حرفه ای مکانی مناسب برای آشنایی کامل و کار با وسایل و تجهیزات صنعتی زیر نظر مربیان متخصص و باتجربه است.

وی با بیان اینکه سنجش و ارزیابی مهارت نیروی کار شاخص ارزیابی توانایی آموزش های اجرا شده و مهارت کسب شده است، گفت: در این مراکز سنجش مهارت معمولا در دو مرحله کتبی و عملی است و کسانی که در آزمون کتبی به نمره قبولی دست می یابند حق شرکت در آزمون عملی را نیز خواهند داشت که این امر مهارت آموزی را تقویت می کند و برای آینده شغلی مفید است.