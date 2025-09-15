مهدی چاروسایی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز ثبتنام دورههای متنوع مهارتآموزی ویژه جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال خبر داد و اظهار کرد: این آموزشها با همکاری اداره فنی و حرفهای استان و سازمان مردمنهاد نوآور و نواندیش فردا بهصورت رایگان برگزار میشود.
وی افزود: این طرح با هدف توانمندسازی جوانان و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، مجموعهای از دورههای کاربردی شامل آموزش تهیه انواع فینگرفود، برنامهنویسی پایتون، برنامهنویسی و طراحی سایت با وردپرس، بازاریابی الکترونیکی، مدیریت محتوا، تعمیرات تخصصی لپتاپ و طراحی نقشه با نرمافزار است.
وی با اشاره به اینکه تمام هزینههای آموزشی این دورهها توسط مجریان طرح پوشش داده میشود، افزود: یکی از محوریترین رویکردها در این برنامه، استفاده از روشهای نوین آموزش مهارت است که به جای صرفاً تئوریگویی، بر تمرین عملی، پروژهمحوری و تعامل سازنده بین مدرس و هنرجو تاکید دارد.
چاروسایی ادامه داد: تجربه نشان داده است وقتی جوانان مهارتهای تخصصی و قابل ارائه به بازار کار را فرا میگیرند، علاوه بر افزایش اعتمادبهنفس و خلاقیت خود، نقش پررنگتری در رشد اقتصادی و اجتماعی جامعه پیدا میکنند.
معاون جوانان ادارهکل ورزش و جوانان استان همدان اعلام کرد: در پایان هر دوره، آزمونی توسط اداره فنی و حرفهای برگزار خواهد شد و پس از کسب نمره قبولی، مدرک رسمی سازمان فنی و حرفهای کشور به شرکتکنندگان اعطا میشود؛ مدرکی که اعتبار آن در سراسر کشور و حتی در برخی بازارهای بینالمللی قابل استناد است.
نظر شما