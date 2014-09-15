استقلال كشور و حاكميت ملي بستگي به رشد فرهنگي دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيدحسن عاملي پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحيه مدرسه جديد الزهرا (س) شهرستان خلخال اضافه کرد: این مهم چنان اهمیت دارد که شكست در موضع فرهنگي به معناي شكست در همه جوانب شمرده خواهد شد.

وی به لزوم برقراري و توزيع عدالت علمي و آموزشي در تمام نقاط كشور تاكيد كرد و يكي از اسباب تقدم و تشخص و رشد فرهنگي کشور را تربيت نيروهاي متخصص فرهنگي برشمرد.

نماینده ولی فقیه در استان تصریح کرد: مجموعه حوزه هاي علميه خواهران به همين منظور تشكيل شده است.

وی طلاب اين حوزه علميه را به يادگيري علوم و معارف الهي براي خنثي كردن نقشه هاي دشمنان دعوت کرد و براي موفقيت در امر تبليغ، آنها را در بكارگيري عقل و برهان و استدلال در این زمینه سفارش کرد.

عاملی ایجاد این مدرسه جدید را در ارتقاء چهره علمي خلخال و هموار شدن راه ها براي خواهران متدين و مؤمن شهرستان براي رسيدن به آمال و آرزوهاي چند ساله خود براي كسب معارف الهي تاثیرگذار خواند و از متولیان آن تقدیر کرد.

وی با اشاره به تلاش هاي عوامل موثر در تاسيس حوزه علميه خواهران شهرستان خلخال ابراز امیدواری کرد که با همكاري و همياري خيرين و مسئولان شاهد پيشرفت اين واحد علمي بوده و براي سالهاي آينده نيز شاهد پذيرش بيشتري از خواهران طلبه براي تحصيل در اين حوزه علميه باشيم.

در پايان این مراسم حبيبه شاهنده به عنوان سرپرست مدرسه علمیه خواهران خلخال معرفی و منصوب شد.