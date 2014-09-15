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۲۴ شهریور ۱۳۹۳، ۱۲:۵۵

بسکابادی خبر داد:

اختصاص 11 میلیارد تومان به احداث مجتمع های آبرسانی خراسان جنوبی/ تنش آبی در 163 روستا استان

اختصاص 11 میلیارد تومان به احداث مجتمع های آبرسانی خراسان جنوبی/ تنش آبی در 163 روستا استان

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی از اختصاص 11 میلیارد و 920 میلیون تومان اعتبار برای آبرسانی سیار با اولویت ساخت مجتمع های آبرسانی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر بسکابادی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در سال جاری 11 میلیارد و 920 میلیون تومان اعتبار برای احداث مجتمع های آبرسانی  اختصاص یافته است، عنوان کرد: از این میزان هشت میلیارد تومان در جریان سفر معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور و سه میلیارد و 920 میلیون تومان از طرف معاون اول رئیس جمهور اختصاص یافته است.

مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی ادامه داد: به دلیل خشکسالی های چند ساله و کمبود نزولات آسمانی هم اکنون ظرفیت برداشت آب از سفره های زیرزمینی در استان 18میلیون مترمکعب است.

وی به مشترکین روستایی آب روستایی در استان اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر 123 هزار و 965 مشترک در روستاهای استان وجود دارد که از این تعداد 14 هزار و  278 مشترک خانگی، چهار هزار و 264 مشترک عمومی و اداری، پنج هزار و 103 مشترک تجاری و صنعتی و 558 مشترک آزاد هستند.

بسکابادی با اشاره به دو هزار و 907 کیلومتر شبکه توزیع آبرسانی در استان، افزود: در حال حاضر به ازای هر مشترک در استان 28 مترمکعب خط انتقال و 21 متر شبکه توزیع وجود دارد.

بسکابادی شاخص و ضریب بهره مندی از آب شرب مناسب در روستاهای استان را 69.97 دانست و افزود: بشرویه با 97.89 بیشترین درصد و شهرستان طبس با 42.7 از کمترین ضریب بهره مندی برخودار است.

آبرسانی سیار به 431 روستای خراسان جنوبی

وی جمعیت تحت آبرسانی شرب و بهداشتی استان را 264 هزار و 94 نفر دانست و افزود: در حال حاضر به 431 روستای خراسان جنوبی آبرسانی سیار انجام می شود.

مدیرعامل شرکت اب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی بیان کرد: هم اکنون 16 هزار و 297 خانوار در قالب 58 هزار و 759 نفر تحت مدیریت آبرسانی سیار قرار دارند.

وی افزود:بصورت میانگین ماهانه 26 هزار متر مکعب آب به روستاهای استان با اعتبارر 180 میلیون تومان ارسال می‌شود.

19 درصد روستا های خراسان جنوبی بدون آب هستند/تنش آبی 163 روستای

بسکابادی یادآور شد: در حال حاضر سرانه مصرف هر مشترک روستایی در استان 149.7 لیتر در روز است که شهرستان طبس با 269 لیتر در رتبه نخست و فردوس با 265 لیتر در جایگاه بعدی قرار دارد.

وی با بیان اینکه درحال حاضر 50 روستای استان شبکه آبرسانی راکد دارند، بیان کرد: به دلیل خشکسالی های اخیر از این شبکه ها استفاده نمی شود و مردم مستقیم از قنات آب برداشت می کنند.

وی بیان کرد: هم اکنون 171 روستای استان یعنی 19 درصد روستاهای استان بدون آب هستند.

بسکابادی به وجود 317 منبع آب روستایی در استان اشاره کرد و افزود: از این تعداد 221 حلقه چاه، 20 دهنه چشمه و 76 رشته قنات است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: درحال حاضر 54 درصد روستاهاي خراسان جنوبي زير 20 خانوار جمعيت دارند که اين نشان از پراكندگي روستاها و مشكلات پيش رو براي آبرساني دارد.

کد مطلب 2370726

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