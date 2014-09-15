اختصاص 11 میلیارد تومان به احداث مجتمع های آبرسانی خراسان جنوبی/ تنش آبی در 163 روستا استان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر بسکابادی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در سال جاری 11 میلیارد و 920 میلیون تومان اعتبار برای احداث مجتمع های آبرسانی اختصاص یافته است، عنوان کرد: از این میزان هشت میلیارد تومان در جریان سفر معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور و سه میلیارد و 920 میلیون تومان از طرف معاون اول رئیس جمهور اختصاص یافته است.

مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی ادامه داد: به دلیل خشکسالی های چند ساله و کمبود نزولات آسمانی هم اکنون ظرفیت برداشت آب از سفره های زیرزمینی در استان 18میلیون مترمکعب است.

وی به مشترکین روستایی آب روستایی در استان اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر 123 هزار و 965 مشترک در روستاهای استان وجود دارد که از این تعداد 14 هزار و 278 مشترک خانگی، چهار هزار و 264 مشترک عمومی و اداری، پنج هزار و 103 مشترک تجاری و صنعتی و 558 مشترک آزاد هستند.

بسکابادی با اشاره به دو هزار و 907 کیلومتر شبکه توزیع آبرسانی در استان، افزود: در حال حاضر به ازای هر مشترک در استان 28 مترمکعب خط انتقال و 21 متر شبکه توزیع وجود دارد.

بسکابادی شاخص و ضریب بهره مندی از آب شرب مناسب در روستاهای استان را 69.97 دانست و افزود: بشرویه با 97.89 بیشترین درصد و شهرستان طبس با 42.7 از کمترین ضریب بهره مندی برخودار است.

آبرسانی سیار به 431 روستای خراسان جنوبی

وی جمعیت تحت آبرسانی شرب و بهداشتی استان را 264 هزار و 94 نفر دانست و افزود: در حال حاضر به 431 روستای خراسان جنوبی آبرسانی سیار انجام می شود.

مدیرعامل شرکت اب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی بیان کرد: هم اکنون 16 هزار و 297 خانوار در قالب 58 هزار و 759 نفر تحت مدیریت آبرسانی سیار قرار دارند.

وی افزود:بصورت میانگین ماهانه 26 هزار متر مکعب آب به روستاهای استان با اعتبارر 180 میلیون تومان ارسال می‌شود.

19 درصد روستا های خراسان جنوبی بدون آب هستند/تنش آبی 163 روستای

بسکابادی یادآور شد: در حال حاضر سرانه مصرف هر مشترک روستایی در استان 149.7 لیتر در روز است که شهرستان طبس با 269 لیتر در رتبه نخست و فردوس با 265 لیتر در جایگاه بعدی قرار دارد.

وی با بیان اینکه درحال حاضر 50 روستای استان شبکه آبرسانی راکد دارند، بیان کرد: به دلیل خشکسالی های اخیر از این شبکه ها استفاده نمی شود و مردم مستقیم از قنات آب برداشت می کنند.

وی بیان کرد: هم اکنون 171 روستای استان یعنی 19 درصد روستاهای استان بدون آب هستند.

بسکابادی به وجود 317 منبع آب روستایی در استان اشاره کرد و افزود: از این تعداد 221 حلقه چاه، 20 دهنه چشمه و 76 رشته قنات است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: درحال حاضر 54 درصد روستاهاي خراسان جنوبي زير 20 خانوار جمعيت دارند که اين نشان از پراكندگي روستاها و مشكلات پيش رو براي آبرساني دارد.