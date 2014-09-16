به گزارش خبرگزاری مهر، بازدید از موزه عزت الله انتظامی، همزمان با جشنواره تئاتر عروسکی رایگان شد.

مجید جوزانی مدیر این موزه با اعلام این خبر افزود: همزمان با برگزاری جشنواره نمایش عروسکی، بازدید از موزه استاد عزت الله انتظامی از امروز سه شنبه 25 شهریور تا جمعه 28 شهریور ماه رایگان است.

وی افزود: این موزه در روزهای یاد شده از ساعت 14 تا 20 میزبان علاقه مندان و بازدیدکنندگان است. خوشحالیم با وجود برخی از مشکلات، موزه انتظامی همزمان با جشنواره تئاترعروسکی افتتاح شد و میزبان تعدادی از آثار این دوره از جشنواره است.

موزه عزت الله انتظامی یک موزه دیجیتالی است که به مرور بخشی از تاریخ تئاتر ایران می‌پردازد. موزه انتظامی همزمان با جشنواره تئاتر عروسکی میزبان آثاری چون «خیمه شب بازی سنتی» کار مرتضی شیخ احمد خمسه، «هیوا» کار صبا مولودی، «عروسک و نجار» کار محید بهرامی نژاد و «خیمه قمر خانم» کار بهناز مهدی¬خواه است که هر روز ساعت 19:30 دقیقه به صحنه می روند.

این موزه در محل خانه شخصی عزت الله انتظامی به نشانی انتهای بلوار اندرزگو به سمت غرب، کوچه شهید احمدی، شماره 28 واقع شده است.

پانزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی به دبیری مرضیه برومند تا 29 شهریور ماه ادامه دارد.

تقدیر از علی منتظری در اختتامیه جشنواره نمایش عروسکی

تنها بزرگداشت جشنواره پانزدهم تئاتر عروسکی به علی منتظری اختصاص دارد که در آیین پایانی این دوره از جشنواره، برگزار خواهد شد.

علی منتظری مدیر پیشین مرکز هنرهای نمایشی است که اواخر دهه 60 مدیریت این مرکز را بر عهده داشت. وی بانی برگزاری جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی است و بنای آن در دوره مدیریت وی، گذاشته شد.

ستاد برگزاری جشنواره پانزدهم تئاتر عروسکی تهران مبارک، به پاس فعالیت های علی منتظری، در تئاتر عروسکی و راه اندازی جشنواره تئاتر عروسکی که اولین جشنواره بین‌المللی تئاتر در سال های بعد از انقلاب است از این مدیر قدردانی می کند.

علی منتظری سال 1337 در شهرستان قم متولد شد و پس از طی دوران تحصیلات ابتدایی و دبیرستان در سال 1356 برای ادامه تحصیل به تهران آمد. پس از نهضت انقلاب فرهنگی و تاسیس جهاد دانشگاهی در 16 مرداد 1359 به این نهاد علمی فرهنگی پیوست. در سال 1371 برای ادامه تحصیل به انگلستان رفت و پس از بازگشت، مجددا کار خود را در جهاد دانشگاهی ادامه داد. او از آغاز تاکنون عضو این نهاد باقی مانده و عمده مراحل رشد فرهنگی هنری و علمی خود را در این سازمان طی کرده و مسئولیتهای گوناگونی را به عهده گرفته است.



در کارنامه این مدیر، سوابق مطبوعاتی متعدد همچون عضو هیأت موسس خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، عضویت در هیأت موسسی خبرگزاری قرآنی(ایکنا)، سردبیری فصلنامه علمی پژوهشی پایش و ... در کنار تالیف و ترجمه چندین کتاب و 246 مقاله داخلی و 512 مقاله خارجی،عضویت در 9 انجمن علم بین المللی، عضویت در هیأت تحریریه 12 مجله بین المللی، داوری بین‌الملل در 5 مجله و ... می‌توان اشاره کرد.

پیام ددی بودامچی به جشنواره عروسکی

ددی د. بودامچی رئیس اتحادیه نمایشگران عروسکی جهانی (یونیما) به جشنواره عروسکی پیام داد.

در متن این پیام آمده است: «هنرمندان، عروسک گردانان، و دوستان عزیز من در ایران هر چند که امسال، حضور در پانزدهمین دوره جشنواره بین المللی عروسکی تهران مبارک برایم میسر نشد، اما دوست دارم همین جا به مرضیه برومند و تیم تخصصی اجرایی ایشان برای برگزاری این جشنواره تبریک بگویم، همچنین باید از سازمانها و کسانی که به هرچه بهتر برگزار شدن این جشنوارۀ شناخته شده در جهان و ایران کمک می کنند نیز تقدیر کرد.

در ماه های اخیر، خشونتی بی حد و مرز کشورهای جهان را فرا گرفته است، امیدوارم و از همه هنرمندان خواهش می کنم تا با کنار گذاشتن اختلاف سلیقه ها، با صلح، عشق و یکپارچگی گرد هم آیند.

یونیما به منزله قدیمی ترین سازمان تئاتری دنیا و با داشتن اعضا در بیش از 95 کشور جهان، وظیفه خود می داند تا به یاری نمایش عروسکی و ارتقای این هنر در سراسر دنیا، بی توجه به تفاوتهای فرهنگی، نژادی، سیاسی و مذهبی به ارزشهای انسانی دست یازد. وظیفه ماست که در این موقعیت، با توجه به تعریف اعلامیه جهانی حقوق بشر نسبت به بی احترامی به حقوق ابتدایی بشر،صدای اعتراض آمیز خود را به گوش جهانیان برسانیم. ما مایلیم که برای حفظ و حراست و دفاع از این حقوق اعلام آمادگی کنیم و همگان متعهد شویم تا دست در دست هم در این مسیر گام نهیم و صدایمان را به گوش رهبرانی برسانیم که سخنانشان گوش شنوا دارد تا از قدرتشان برای دستیابی به این آرمان بهره بگیرند. آینده در دستان ماست و ماییم که باید آینده ای روشن برای آیندگان تدارک ببینیم.

مایلم یک بار دیگر احترام و سپاس خود را نسبت به برگزارکنندگان یکی از بهترین جشنواره های این منطقه اعلام کنم.»