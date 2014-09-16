هادی حجازی‌فر کارگردان این اثر نمایشی که در قالب جشنواره تئاتر عروسکی تهران - مبارک به صحنه می رود در این باره به خبرنگار مهر گفت: مدتها بود که به دنبال اجرای نمایش «ملاقات بانوی سالخورده» نوشته فردریش دورنمات بودم چون این نمایشنامه مساله ای را مطرح می کند که در همه جوامع قابل مشاهده است.

وی ادامه داد: مساله پول و تاثیر آن بر جوامع بشری موضوع اصلی مطرح شده در این نمایشنامه است. به قول سوفوکل در نمایشنامه «آنتیگونه» بشر چیزی شوم‌تر از پول نیافریده است. در حقیقت ما گرفتار چیزی هستیم که خودمان آن را آفریده ایم تا جایی که بسیاری از جوامع درگیر این مساله هستند که البته کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست.

این کارگردان تئاتر درباره شیوه اجرایی نمایش «ملاقات بانوی سالخورده» توضیح داد: «ملاقات بانوی سالخورده» به شیوه زنده عروسکی اجرا می شود و نقش های اصلی را بازیگران برعهده دارند. در این نمایش علاوه بر حضور عروسک ها موقعیت های عروسکی به شکلی فانتزی خلق شده اند. از همان ابتدا قصد داشتم این نمایشنامه را به شکل عروسکی به صحنه ببرم و در واقع بدون این نگاه و شیوه اجرایی عروسکی ترجیح می دانم این کار اجرا نشود.

کارگردان نمایش «رومئو و ژولیت» درباره تغییراتی که در متن برای یک اجرای عروسکی داده است، گفت: متن نمایشنامه برای اجرا بازنویسی و کوتاه تر شده است. برخی موقعیتهایی که برای این اجرا لازم به نظر نمی رسید، حذف شدند چون مخاطب امروزی طرفدار نمایش‌های طولانی‌مدت نیست و نمایش ما هم بیش از 30 بازیگر دارد و کار شلوغی به حساب می آید بنابراین ما نیز تلاش کردیم این نمایش در حداکثر زمان 80 دقیقه به مخاطب عرضه شود.

حجازی فر درباره اجرای عمومی این نمایش بعد از جشنواره نمایش عروسکی گفت: طبق صحبت‌هایی که با خانم مقتدی رییس تئاتر شهر انجام دادم این نمایش تا 99 درصد امکان دارد بعد از پایان جشنواره در سالن اصلی تئاتر شهر به صحنه برود. این اتفاق که یک نمایش عروسکی بتواند در سالن اصلی تئاتر شهر به صحنه برود بسیار خوشایند است.

وی در پایان درباره گروه بازیگران نمایش گفت: آرش فلاحت پیشه، پریناز لطف الهی، فرهاد تفرشی، محمد بابایی، امیر زکی پور، مینا شعبانیان و... بازیگران و مهرسان صفاریان، حامد ذبیحی، سینا رستگاری، فرزان سمیعی، اکرم سمیعی و... عروسک گردان‌های نمایش هستند. نازیلا نوری شاد نیز مدیر هنری این اثر نمایشی است.

نمایش «ملاقات بانوی سالخورده» به کارگردانی هادی حجازی فر سه شنبه 25 شهریور ماه در دو نوبت 19 و 21 در سالن اصلی تئاتر شهر میزبان علاقمندان خواهد بود.